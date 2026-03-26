Bereksperimen, buat prototipe, dan bawa pengetahuan perusahaan Anda ke alur kerja AI dalam hitungan menit—tanpa pengaturan yang rumit.

Tidak seperti alur RAG konvensional yang mengandalkan pola pengambilan tetap, OpenRAG memungkinkan pengambilan agen, di mana AI secara dinamis memutuskan cara mengambil dan bernalar atas informasi berdasarkan tugas yang ada.

Dengan OpenRAG Anda dapat:

Membangun alur kerja RAG didukung agen yang beradaptasi dengan kompleksitas kueri

Menggabungkan teknologi terbuka terbaik termasuk LangFlow, OpenSearch, dan Docling

Penalaran di berbagai sumber untuk memberikan respons AI yang lebih akurat dan sadar konteks

Membuat prototipe dan mengulangi dengan cepat tanpa membangun alur yang rumit dari awal

Saat Anda siap, skalakan dengan lancar apa yang telah Anda buat ke OpenRAG di watsonx.data dengan tata kelola perusahaan, keamanan, dan keandalan operasional—tanpa membangun kembali arsitektur Anda.