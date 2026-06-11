Buku Panduan Ketahanan Siber untuk Infrastruktur Modern

Serangan siber makin intensif di setiap industri, mendorong

risiko operasional, keuangan, dan reputasi. Pada tahun 2025, biaya rata-rata global untuk pelanggaran data adalah 4,44 juta USD, sementara organisasi yang berbasis di AS menghabiskan rekor tertinggi rata-rata sebesar 10,22 juta USD per insiden, dan hampir 49% organisasi yang mengalami pelanggaran berencana untuk meningkatkan pengeluaran keamanan.

Ketahanan siber—kemampuan untuk mencegah, bertahan, dan pulih dari insiden-harus dilakukan di seluruh perusahaan dan dipimpin oleh eksekutif, memadukan tata kelola dan manajemen risiko dengan respons insiden yang telah teruji dan pemulihan yang dapat diverifikasi untuk memastikan kelangsungan di bawah tekanan.



Panduan ini menguraikan seperti apa strategi ketahanan siber berbasis AI yang siap menghadapi masa depan, mulai dari praktik organisasi mendasar hingga kemampuan TI yang dibutuhkan untuk melindungi data penting dan menjaga keberlangsungan operasional.

Anda juga akan mempelajari bagaimana AI mengubah deteksi, prediksi, dan respons, membantu bisnis mengurangi dampak dan pulih lebih cepat.