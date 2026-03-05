Transformasi Operasi Utilitas: Menghubungkan Sistem, Kecerdasan, dan Orang

Utilitas menghadapi meningkatnya permintaan, infrastruktur yang kian menua, dan kompleksitas jaringan yang makin meningkat. Organisasi terkemuka menunjukkan berbagai kemungkinan dengan menyatukan ekosistem operasional, meningkatkan akses data, dan melengkapi tenaga kerja mereka dengan kemampuan digital baru. Laporan ini menguraikan peta jalan untuk membantu utilitas memodernisasi jaringan, membangun ketahanan, dan mempercepat inovasi.



Poin kunci:



• Ekosistem operasional terpadu memungkinkan respons operasional 18% lebih tinggi dan pengambilan keputusan terkoordinasi yang lebih cepat

• Intelijen operasional memberikan pemulihan pemadaman 17% lebih cepat, akurasi forecasting 14% lebih baik, dan 12% peningkatan pemanfaatan aset

• Investasi talenta adalah hal yang sangat mendasar, dengan 96% utilitas tingkat lanjut membangun tim OT/IT lintas fungsi dan tata kelola formal

• Pendanaan modernisasi menawarkan peluang unik untuk menyinkronkan pembaruan aset, transformasi digital, dan perubahan organisasi

• Peningkatan akses data sebesar 24% dan peningkatan efisiensi energi sebesar 16% menunjukkan potensi operasi terhubung dan cerdas



Baca laporan lengkap untuk mempelajari bagaimana utilitas dapat memaksimalkan investasi modernisasi dan membangun jaringan generasi berikutnya yang lebih tangguh, efisien, dan diberdayakan secara digital.