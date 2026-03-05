Industri Asuransi di Era AI: Mewujudkan Potensi AI

Ketika kecerdasan buatan membentuk kembali seluruh industri, sektor asuransi menghadapi momen transformasi yang sangat penting. Laporan ini mengulas bagaimana organisasi asuransi menghadapi revolusi AI, mengungkap peluang besar dan tantangan kritis yang akan dihadapi di masa depan. Meskipun eksekutif asuransi secara cepat meningkatkan investasi AI di berbagai aspek operasional, mulai dari pemrosesan klaim hingga interaksi dengan pelanggan, banyak di antara mereka yang menghadapi tantangan dalam hal kesiapan data, kekurangan tenaga kerja terampil, dan kerangka kerja tata kelola. Penelitian ini menunjukkan bagaimana perusahaan asuransi yang berpikiran maju membangun keunggulan kompetitif berbasis AI sembari mengelola risiko yang muncul—dan menguraikan prioritas strategis yang harus ditangani para pemimpin asuransi untuk berkembang di masa depan yang semakin algoritmik.



Poin kunci:

• Investasi dalam AI di bidang asuransi makin meningkat, dengan fokus yang beralih ke aplikasi AI generatif.

• Sebagian besar perusahaan asuransi menghadapi kesenjangan besar dalam hal aksesibilitas dan kualitas data untuk penerapan AI.

• Kepercayaan, talenta, kepatuhan terhadap peraturan, dan tata kelola tetap menjadi hambatan signifikan dalam adopsi AI.

• AI mengubah fungsi asuransi inti—dari klaim & penjaminan hingga pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi.

• Keunggulan kompetitif tergantung pada penyeimbangan inovasi dengan praktik AI yang bertanggung jawab.



Baca laporan lengkap seputar Asuransi dalam Era AI untuk mempelajari bagaimana perusahaan asuransi dapat menerapkan AI secara strategis untuk merevolusi efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan membuka aliran pendapatan baru.