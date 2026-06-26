Unduh aset Anda

Untuk pemimpin TI dan AI yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan mengatur agen AI dalam skala besar

Laporan white paper ini menguraikan mengapa pengelolaan agen AI kini menjadi lebih rumit daripada proses pembuatannya, serta hal-hal yang dibutuhkan organisasi agar dapat mengoperasionalkan agen tersebut dengan aman dan efektif. Laporan ini menjelaskan berbagai risiko yang semakin meningkat di seputar bidang keamanan, tata kelola, integrasi, dan kinerja seiring dengan meluasnya penggunaan agen, serta menunjukkan bagaimana bidang kontrol terpadu dapat menghadirkan keteraturan, kepercayaan, dan pengawasan terhadap sistem yang semakin otonom.

Pembaca akan mempelajari:

• Mengapa agen AI memunculkan tantangan operasional, keamanan, dan kepatuhan baru

• Kemampuan inti apa yang mendefinisikan platform manajemen agen AI yang efektif

• Bagaimana IBM® watsonx Orchestrate menyediakan tata kelola, orkestrasi, dan manajemen siklus hidup terpusat untuk agen di seluruh lingkungan