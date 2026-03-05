Pemerintah memasuki era AI di mana kelambatan bertindak akan mengakibatkan risiko tambahan. Para pemimpin di seluruh dunia dengan cepat meningkatkan investasi AI untuk guna misi di bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, dan layanan masyarakat. Namun, kesenjangan besar dalam kesiapan data, keterampilan, dan tata kelola mengancam kemajuan. Laporan ini memaparkan cara pemerintah mentransformasikan AI menjadi sarana kemajuan yang memungkinkan pegawai publik berkembang, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan ketahanan nasional—serta memerinci langkah-langkah strategis dan mendesak yang perlu diambil oleh pimpinan pemerintah untuk mempersiapkan institusi, infrastruktur, dan tenaga kerja dalam menghadapi masa depan yang berbasis AI.

Poin-poin utama:

• Anggaran AI meningkat tajam, bergeser ke arah AI generatif dan AI agen.

• Hanya sebagian kecil dari data pemerintah yang siap AI atau digunakan saat ini.

• Talenta, tata kelola, dan kepercayaan adalah kesenjangan kesiapan terbesar.

• AI agen akan mengubah misi—dari layanan warga menjadi tanggap darurat.

• Ketahanan AI nasional bergantung pada pendidikan, infrastruktur, dan keamanan siber.

Baca laporan lengkap pemerintah di era AI untuk mempelajari bagaimana pemerintah dapat mengoperasionalkan AI, memperkuat kepercayaan, dan memastikan tenaga kerja mereka di masa depan.