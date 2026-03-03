Para pemimpin infrastruktur berada di bawah tekanan yang berkembang untuk mendukung inovasi AI, mengelola risiko siber, dan beroperasi di lingkungan hybrid yang semakin kompleks.
Panduan eksekutif ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan praktis untuk membantu para pemimpin memodernisasi infrastruktur tanpa gangguan. Anda akan mempelajari cara:
- Mendesain infrastruktur yang beradaptasi terus menerus seiring dengan perkembangan tuntutan bisnis.
- Memperkuat ketahanan dunia maya dengan deteksi, penahanan, dan pemulihan yang lebih cepat.
- Mengaktifkan lingkungan yang siap untuk AI tanpa inisiatif rip-and-replace yang mahal.
- Meningkatkan efisiensi biaya sambil mendukung fleksibilitas hybrid dan multicloud.