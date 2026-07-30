Mengaktifkan ketahanan siber modern dengan IBM Storage

Temukan mengapa ketahanan penyimpanan yang berbasis AI sangat penting dalam lingkungan kejahatan dunia maya yang meningkat saat ini. Dokumen white paper ini menjelajahi ancaman ransomware yang berkembang, keterbatasan keamanan siber tradisional, dan mengapa strategi data-sentris sangat penting untuk keberlangsungan bisnis.

Mengapa keamanan siber tradisional tidak cukup dan mengapa strategi pemulihan sekarang menjadi keharusan bisnis.

Peran penting penyimpanan dalam ketahanan siber, karena penyerang semakin menargetkan cadangan dan data primer.

Pelajari bagaimana IBM® Storage menyediakan perlindungan menyeluruh melalui kombinasi deteksi secara anomali berbasis AI, snapshot yang tidak dapat diubah, dan alur kerja pemulihan yang telah dikoordinasikan guna meminimalkan waktu henti serta dampak finansial.

Langkah-langkah praktis untuk membangun strategi ketahanan berlapis dan berpusat data yang selaras dengan kerangka kerja seperti NIST dan NIS2.

Pelajari bagaimana IBM® Storage memberikan perlindungan terintegrasi berbasis AI, deteksi ancaman dini, dan pemulihan cepat untuk melindungi aset paling berharga organisasi Anda–datanya.