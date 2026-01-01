Memastikan Keberlangsungan Bisnis: Replikasi Berbasis Kebijakan dan Ketersediaan Tinggi Berbasis Kebijakan untuk Sistem Virtualisasi Penyimpanan IBM®.Keberlangsungan bisnis memastikan bahwa organisasi dapat memberikan layanan bahkan selama gangguan. Meskipun beberapa aplikasi mungkin mentolerir pemadaman sementara, bencana besar dapat menyebabkan waktu henti yang signifikan dan kehilangan data, yang menyebabkan biaya pemulihan yang sangat besar. Organisasi harus meminimalkan kehilangan data dan waktu henti untuk mengurangi dampak bisnis dan tekanan keuangan.