Ketersediaan Tinggi dan Solusi Pemulihan Bencana di IBM Power Virtual Server

Organisasi yang beralih dari lingkungan on premises tradisional ke arsitektur hybrid cloud semakin membutuhkan strategi yang kuat untuk memastikan keberlangsungan bisnis. Ketersediaan Tinggi dan Pemulihan Bencana sangat penting untuk melindungi beban kerja kritis terhadap kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, dan pemadaman skala besar. Publikasi Redbooks ini menjelaskan solusi IBM untuk mengimplementasikan HA dan DR pada IBM Power Virtual Server, memanfaatkan teknologi klaster kelas Enterprise dan otomatisasi cloud native.

Publikasi ini menjelaskan cara merancang dan menerapkan arsitektur tangguh menggunakan PowerHA SystemMirror, GLVM, dan layanan replikasi, dikombinasikan dengan kemampuan IBM PowerVS untuk redundansi geografis. Ini juga mencakup kerangka kerja otomatisasi seperti Ansible dan Terraform, memungkinkan operasi zero-waktu henti dan alur kerja failover yang efisien. Pertimbangan keamanan dan kepatuhan termasuk manajemen identitas, enkripsi, dan kesiapan audit terintegrasi di seluruh desain solusi.

Panduan yang diberikan di sini ditargetkan untuk profesional teknis, konsultan, arsitek TI, dan spesialis yang bertanggung jawab untuk memberikan solusi dengan aksesibilitas tinggi dan tahan bencana untuk beban kerja AIX, IBM i, dan Linux di lingkungan hybrid cloud. Dengan mengikuti praktik terbaik dan cetak biru yang diuraikan dalam publikasi ini, organisasi dapat mencapai tujuan pemulihan yang dapat diprediksi (RPO/RTO), memenuhi SLA yang ketat, dan memastikan kelangsungan operasional bahkan dalam menghadapi gangguan yang tidak terduga.