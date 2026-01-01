AI di IBM Z: Aplikasi dan Contoh

Seiring dengan kecerdasan buatan (AI) yang terus mengubah industri, organisasi mencari platform yang kuat, aman, dan dapat diskalakan untuk menerapkan beban kerja AI. IBM® Z, yang terkenal dengan keandalan dan kinerja kelas perusahaan, memiliki posisi yang unik untuk memenuhi permintaan ini.

Publikasi IBM Redbooks ini memperkenalkan pembaca pada lingkungan AI yang berkembang di IBM Z, menawarkan gambaran komprehensif tentang kemampuan AI dan nilai strategis platform ini. Baik Anda baru memulai perjalanan AI atau ingin memperluas inisiatif yang ada, buku ini memberikan titik awal yang jelas dan dapat ditindaklanjuti yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jelajahi solusi turnkey dari IBM dan vendor perangkat lunak independen (ISV), pelajari cara mengintegrasikan AI dengan aset Anda yang ada, atau temukan cara membangun solusi AI khusus dari awal.

Publikasi IBM Redbooks ini berfokus terutama pada IBM z/OS. Jika Anda khususnya tertarik dengan Linux di IBM Z dan LinuxONE, lihat publikasi IBM Redbooks, AI for Linux on IBM Z and LinuxONE applications and examples, REDP-5756.

Dengan contoh dunia nyata, insight arsitektur, dan panduan praktis, buku ini memberdayakan para pemimpin TI, arsitek, dan pengembang untuk memanfaatkan potensi penuh AI di IBM Z—mendorong inovasi, efisiensi, dan keunggulan kompetitif dalam era digital.