Panduan Pengenalan IBM Storage Scale System

Publikasi IBM® Redpaper ini memberikan gambaran umum tentang IBM Storage Scale dan IBM Storage Scale System (secara resmi dikenal sebagai IBM Elastic Storage® Server (IBM ESS) dan IBM Elastic Storage System (juga secara resmi IBM ESS)). Solusi manajemen data dan file kinerja tinggi yang dapat diskalakan ini dibangun di atas teknologi IBM Storage Scale. Memberikan keandalan, kinerja, dan skalabilitas, dapat diimplementasikan untuk berbagai persyaratan yang beragam.

IBM Storage Scale System 6000 terbaru adalah sistem paling inovatif yang memberikan perlindungan investasi untuk memperluas atau membangun Platform Data Global baru sambil berintegrasi dengan penyimpanan yang ada. Sistem ini memungkinkan upgrade yang ditingkatkan dan tidak mengganggu untuk mengembangkan dari flash ke hybrid atau dari hard disk drive (HDD) ke hybrid. IBM Storage Scale System dapat meningkatkan atau memperkecil dengan dua media penyimpanan yang berbeda di lingkungan, dan siap untuk teknologi seperti konektivitas Ethernet 200 Gb atau InfiniBand NDR-400.

Publikasi ini membantu Anda memahami solusi dan arsitekturnya. Ini menjelaskan pemesanan solusi terbaik untuk lingkungan Anda, merencanakan instalasi dan integrasi solusi ke lingkungan Anda, dan memelihara solusi Anda dengan benar.

Solusinya dibuat dari kombinasi komponen fisik dan logis berikut:

Perangkat Keras

Sistem operasi

Penyimpanan

Jaringan

Aplikasi

Pengetahuan tentang IBM Storage Scale dan komponen IBM Storage Scale System adalah kunci untuk merencanakan lingkungan.

Makalah ini ditargetkan untuk para profesional teknis (konsultan, staf dukungan teknis, Arsitek TI, dan spesialis TI) yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan cloud yang hemat biaya dan solusi big data. Isi makalah ini dapat membantu Anda mengungkap insight di antara data klien sehingga Anda dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengoptimalkan hasil bisnis, pengembangan produk, dan penemuan ilmiah.