Redpaper ini menjelaskan solusi akses file dan blok berkinerja tinggi menggunakan IBM® Storage Virtualize dan IBM Storage Scale untuk menyediakan antarmuka akses file yang cocok untuk beban kerja yang beragam— tradisional, era cloud, dan baru (contoh: SAP, aplikasi web, analisis genom). Ini menawarkan panduan langkah demi langkah bagi insinyur implementasi untuk mengintegrasikan IBM FlashSystem® dan penyimpanan IBM Storwize® untuk blok lama, dipasangkan dengan IBM Storage Scale for Network File System (NFS) akses file.

Solusi ini dirancang untuk usaha kecil dan menengah dengan kapasitas penyimpanan kecil dan ditargetkan untuk pelanggan IBM FlashSystem yang terutama membutuhkan Block Storage dengan akses file. Kami berencana untuk mempromosikan solusi ini terutama melalui IBM Business Partner , menyediakan pelanggan dengan solusi end-to-end yang terintegrasi. Ini tidak dimaksudkan untuk contoh penggunaan NAS, Citrix, atau direktori rumah.