Mengubah Data menjadi Insight dengan Machine Learning for IBM z/OS

Pertumbuhan data yang meroket dan munculnya kecerdasan buatan memberi organisasi peluang untuk mendapatkan insight, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan keuntungan. Data adalah fondasi untuk inovasi dan organisasi harus menggunakan kemampuan AI canggih untuk tetap kompetitif dan melindungi data sepanjang siklus hidupnya sekaligus mendukung akses real-time.

IBM Z menyediakan platform transaksional dengan banyak beban kerja yang aman yang mendukung proses bisnis inti untuk banyak perusahaan Fortune 500. Keamanan, ketersediaan, keandalan, dan skalabilitasnya menjadikannya lingkungan yang kuat untuk AI, terutama karena transaksi inti dan data dibuat di IBM Z.

Beberapa organisasi sebelumnya memindahkan data sensitif dari IBM Z. Banyak yang sekarang mempertimbangkan kembali pilihan itu karena pertumbuhan data besar-besaran, meningkatnya risiko keamanan, dan kebutuhan akan intelijen real-time. Organisasi mengikuti strategi gravitasi data untuk AI: untuk mendapatkan insight bisnis dan operasional real-time dalam skala besar, beban kerja AI harus ditempatkan berdekatan dengan aplikasi dan data yang mendorong transaksi di IBM Z.

Machine Learning for IBM z/OS membantu organisasi menerapkan model machine learning langsung di IBM z/OS, dekat dengan beban kerja mereka yang paling penting. Di lingkungan yang aman ini, layanan penilaian AI berjalan bersama aplikasi dan data transaksional untuk mendukung throughput tinggi, meminimalkan waktu respons, dan memberikan perjanjian tingkat layanan (SLA) yang konsisten.

Buku ini memperkenalkan Machine Learning for IBM z/OS versi 3.2.0 (MLz) dan menjelaskan nilai uniknya dan manfaat bisnis AI di IBM Z. Buku ini memberikan panduan untuk membantu Anda menyelaraskan AI dengan tujuan bisnis dan contoh penggunaan Anda. Selain itu buku ini menguraikan pula pola untuk mengakses dan menggunakan data IBM Z di lingkungan on premises, cloud, dan hybrid. Buku ini juga membahas praktik terbaik untuk pengembangan model, penerapan, inferensi, dan pemantauan setelah penerapan.