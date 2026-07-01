Aturan baru kedaulatan digital untuk MSP dan Integrator Sistem
Pelajari bagaimana MSP dan integrator sistem dapat mengubah kedaulatan digital dari tantangan kepatuhan menjadi keunggulan kompetitif dengan arsitektur yang dibangun untuk kontrol, ketahanan, dan kepercayaan.
- Memahami mengapa kedaulatan digital sekarang melampaui residensi data
- Jelajahi lima prinsip untuk platform cloud berdaulat generasi berikutnya
- Pelajari bagaimana MSP dapat menciptakan layanan berdaulat yang berbeda dan bernilai lebih tinggi
- Lihat bagaimana IBM® Sovereign Core mendukung kontrol operasional, kepatuhan berkelanjutan, dan tata kelola AI
Sumber: Nick Patience, Aturan Baru Kedaulatan Digital: Arsitektur, Kontrol, dan Keunggulan Kompetitif. The Futurum Group
Daftar untuk mengakses laporan Futurum