Aturan baru kedaulatan digital untuk MSP dan Integrator Sistem

Pelajari bagaimana MSP dan integrator sistem dapat mengubah kedaulatan digital dari tantangan kepatuhan menjadi keunggulan kompetitif dengan arsitektur yang dibangun untuk kontrol, ketahanan, dan kepercayaan.
  • Memahami mengapa kedaulatan digital sekarang melampaui residensi data
  • Jelajahi lima prinsip untuk platform cloud berdaulat generasi berikutnya
  • Pelajari bagaimana MSP dapat menciptakan layanan berdaulat yang berbeda dan bernilai lebih tinggi
  • Lihat bagaimana IBM® Sovereign Core mendukung kontrol operasional, kepatuhan berkelanjutan, dan tata kelola AI

 

Sumber: Nick Patience, Aturan Baru Kedaulatan Digital: Arsitektur, Kontrol, dan Keunggulan Kompetitif. The Futurum Group

Latar belakang abu-abu terang dengan kisi-kisi titik-titik biru kecil dan garis berpotongan samar membentuk pola abstrak halus

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