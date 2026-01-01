Terlalu Besar untuk Gagal: Mengapa Proyek Jalan Keluar Mainframe Kemungkinan Gagal di Era AI Generatif

Terlepas dari klaim dari beberapa vendor AI dan integrator sistem yang mempromosikan "impian" tentang jalan keluar mainframe, data menunjukkan bahwa kenyataannya sangat berbeda.



AI generatif memang merupakan teknologi yang baik untuk mengurangi hambatan keterampilan dalam pengembangan perangkat lunak, membantu pemahaman dan penyelesaian kode, dan mendukung tim agar lebih efisien dalam tugas sehari-hari mereka. Namun, ini jauh dari alat ajaib yang memungkinkan jalan keluar mainframe.



Sebagian besar proyek keluar mainframe tidak hanya menyebabkan pembiayaan yang mahal; mereka mengancam kelangsungan bisnis dan operasional. Mengadopsi pendekatan cerdas-platform—menilai beban kerja dengan cermat dan memilih platform terbaik—memberikan hasil yang lebih besar untuk sebagian besar operasi.