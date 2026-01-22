Pelajari mengapa AI sangat penting untuk mentransformasi layanan pelanggan—dan bagaimana cara memenuhi aspirasi layanan pelanggan yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya dengan mengombinasikan kemampuan AI tradisional dan generatif.

85% CEO yang disurvei oleh IBM Institute for Business Value mengatakan bahwa AI generatif akan berinteraksi langsung dengan pelanggan dalam 2 tahun ke depan—jika saat ini belum. Apakah strategi AI perusahaan Anda berjalan dengan efektif?

Dalam panduan ini, temukan:

Mengapa para CEO mengatakan bahwa layanan pelanggan adalah prioritas utama dalam investasi AI generatif

Kunci untuk membangun AI yang bertanggung jawab

Bagaimana AI dapat mengoptimalkan operasi pusat kontak, meningkatkan layanan mandiri pelanggan, dan membantu agen untuk pengalaman pelanggan yang lebih baik secara keseluruhan

Langkah selanjutnya untuk transformasi layanan pelanggan Anda

Untuk berlangganan email berisi pembaruan tentang kemajuan AI, strategi, petunjuk, perspektif pakar, dan konten AI Academy yang baru, klik di sini.