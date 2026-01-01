Gartner: Keadaan Mainframe IBM tahun 2026

Selama tiga tahun terakhir, banyak organisasi telah mengalihkan mainframe IBM dari penghentian penggunaan menjadi pilar strategis di dalam aset TI hybrid. Mainframe terus memberikan ketahanan, keamanan, integritas transaksional, dan kompatibilitas mundur yang tak tertandingi dibandingkan dengan platform alternatif. Prioritas organisasi kini adalah memperbaiki kurangnya investasi pada platform agar aset mainframe mereka siap untuk masa depan dalam satu dekade berikutnya.

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