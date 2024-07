Dalam perjalanan transformasi cloud, banyak pimpinan IT dan bisnis telah menyadari bahwa rencana keberlangsungan bisnis mereka tidak cukup efektif. Baik ingin meningkatkan perlindungan operasi bisnis dan data penting Anda atau ingin meningkatkan cara bisnis merespons ancaman, terutama serangan siber, inilah saat yang tepat untuk meninjau dan menyelaraskan kembali program ketahanan IT Anda. Lakukan tindakan yang diperlukan hari ini untuk membantu memastikan bahwa insiden di masa depan tidak akan berdampak buruk pada bisnis Anda.

IBM menawarkan berbagai layanan, solusi, dan teknologi untuk perlindungan dan pemulihan data, termasuk backup as a service (BUaaS), disaster recovery as a service (DRaaS), layanan ketahanan siber, dan orkestrasi ketahanan IT (ITRO).