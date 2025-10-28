Kepemimpinan AI

Membuka kunci pertumbuhan dan produktivitas dengan melakukan AI dengan benar
Konsultan kami mengambil pendekatan kolaboratif untuk membangun, menerapkan, dan mengoperasikan solusi gen AI, menggunakan beberapa model di berbagai cloud dari para pemimpin industri, yang membantu klien memberikan hasil terbaik untuk bisnis mereka.
IBM® Consulting mendirikan Pusat Keunggulan untuk AI generatif, yang membantu mempercepat lebih dari 4.000 transformasi bisnis klien kami dengan AI kelas enterprise.
Kumpulan alat eksklusif kami berkisar dari kerangka kerja untuk menskalakan aplikasi agen, alat gen AI untuk menciptakan fondasi data yang kuat, hingga platform akselerasi cloud. Alat-alat ini membuat klien kami mencapai nilai lebih cepat.
IBM Consulting Advantage mendapatkan Penghargaan Keunggulan Kecerdasan Buatan dalam Layanan Bisnis untuk 2025.
IBM Consulting menerima peringkat teratas untuk menerapkan solusi gen AI khusus dengan kecepatan, skala, biaya, risiko, dan nilai yang optimal.
IBM memenangkan Silver Stevie Award karena mengubah dunia konsultasi dengan IBM Consulting Advantage, platform penyediaan yang didukung AI.
IBM Consulting menerima penghargaan ini atas inovasi kami dalam membantu pemasar memaksimalkan investasi Adobe mereka melalui perancangan konten yang didukung AI dan pengalaman yang dipersonalisasi.
Kami adalah mitra di seluruh dunia yang diakui di setiap benua:
Snowflake menyediakan platform untuk manajemen dan analitik data berbasis cloud. Platform ini memungkinkan organisasi untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis sejumlah besar data di berbagai cloud publik, mendukung berbagai tugas seperti pergudangan, data lake, rekayasa, sains, pengembangan aplikasi, dan berbagi data. Layanannya digunakan oleh sektor yang membutuhkan analisis dan manajemen data.
