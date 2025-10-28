Kepemimpinan AI

Snowflake

Snowflake menyediakan platform untuk manajemen dan analitik data berbasis cloud. Platform ini memungkinkan organisasi untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis sejumlah besar data di berbagai cloud publik, mendukung berbagai tugas seperti pergudangan, data lake, rekayasa, sains, pengembangan aplikasi, dan berbagi data. Layanannya digunakan oleh sektor yang membutuhkan analisis dan manajemen data.