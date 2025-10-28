Kepemimpinan AI

Membuka kunci pertumbuhan dan produktivitas dengan melakukan AI dengan benar

Jelajahi layanan AI kami
Dua orang menggunakan tablet yang sama dengan ikon perisai di atasnya.
Dalam angka 65 ribu konsultan yang terlatih dalam AI generatif

Konsultan kami mengambil pendekatan kolaboratif untuk membangun, menerapkan, dan mengoperasikan solusi gen AI, menggunakan beberapa model di berbagai cloud dari para pemimpin industri, yang membantu klien memberikan hasil terbaik untuk bisnis mereka.

 

 +21 ribu Data terampil dan praktisi AI

IBM® Consulting mendirikan Pusat Keunggulan untuk AI generatif, yang membantu mempercepat lebih dari 4.000 transformasi bisnis klien kami dengan AI kelas enterprise.

 3 solusi gen AI

Kumpulan alat eksklusif kami berkisar dari kerangka kerja untuk menskalakan aplikasi agen, alat gen AI untuk menciptakan fondasi data yang kuat, hingga platform akselerasi cloud. Alat-alat ini membuat klien kami mencapai nilai lebih cepat.

Pengakuan pasar

Penghargaan Globee tahunan 2025 untuk kecerdasan buatan
AI Excellence Award, dikeluarkan oleh 2025 Globee Awards untuk AI 

IBM Consulting Advantage mendapatkan Penghargaan Keunggulan Kecerdasan Buatan dalam Layanan Bisnis untuk 2025.
Kuadran pasar berkembang Gartner untuk AI generatif
Gartner Emerging Quadrant untuk Layanan Konsultasi dan Implementasi gen AI

IBM Consulting menerima peringkat teratas untuk menerapkan solusi gen AI khusus dengan kecepatan, skala, biaya, risiko, dan nilai yang optimal.
Pemenang Silver Stevie 2025 untuk layanan baru tahun ini
Pemenang Silver Stevie 2025 untuk Layanan Baru Tahun Ini 

IBM memenangkan Silver Stevie Award karena mengubah dunia konsultasi dengan IBM Consulting Advantage, platform penyediaan yang didukung AI.
IBM dinobatkan sebagai mitra Adobe GenStudio tahun 2025
Mitra Terbaik Tahun Ini GenStudio Pengalaman Digital Adobe 2025

IBM Consulting menerima penghargaan ini atas inovasi kami dalam membantu pemasar memaksimalkan investasi Adobe mereka melalui perancangan konten yang didukung AI dan pengalaman yang dipersonalisasi.

Insight

Dokter Melakukan Penelitian Medis pada Tablet dan Komputer
Dengan menerapkan AI secara strategis, organisasi perawatan kesehatan dapat membentuk kembali sistem mereka untuk memenuhi tuntutan yang terus meningkat. Baca terus
Render 3d huruf "C" yang diisi dengan berbagai benda dan bahan berwarna-warni.
Untuk benar-benar sukses dengan AI dan mencegah ambisi pemasaran melampaui kemampuan eksekusi, transformasi operasional mendasar harus dilakukan.

Baca untuk mempelajari lebih lanjut
Pelajari bagaimana 10 industri memanfaatkan AI untuk memperkuat peluang bisnis. Agar industri dapat memperoleh potensi transformasional dari AI, mereka perlu menata ulang model bisnis dan mengonfigurasi ulang kemitraan.

Pelajari lebih lanjut
Di blog ini, pelajari cara menangani kompleksitas AI agen sehingga Anda dapat menggunakannya secara maksimal.

Baca blognya
Ingin mempelajari selengkapnya?

Berlangganan Buletin Think dan dapatkan berita terbaru tentang AI, keamanan, automasi, data, dan infrastruktur.

 Berlangganan sekarang Ketahui selengkapnya
Karier IBM® Consulting Bermitra dengan IBM®  Kunjungi halaman sumber daya IBM Consulting