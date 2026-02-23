Dengan mengonsolidasikan alokasi sumber daya dan manajemen, Würth Group sekarang dapat secara fleksibel dan efisien menjalankan lebih dari 600 partisi logis (LPAR) dengan lancar di seluruh kumpulan server IBM® Power. Solusi ini mendukung lebih dari 100 basis data SAP HANA yang berjalan di Linux untuk transformasi ke aplikasi SAP S/4HANA baru.

“Di masa lalu, dengan sumber daya yang lebih ketat, terkadang sulit untuk dengan cepat menyediakan sistem baru untuk tugas pengujian dan pengembangan,” kata Karsten Hespelt. “Kami harus memindahkan sistem secara manual dan mengelola beban kerja kami di setiap server, pekerjaan yang sangat memakan waktu. Dengan server IBM® Power baru kami dengan IBM® Power Private Cloud with Shared Utility Capacity, kami sekarang dapat menyediakan lingkungan baru dan kloning dengan sangat cepat, berkat konfigurasi berbagi sumber daya multi-sistem. Ini membantu kami mempercepat proyek transformasi dinamis dan tangkas kami. Dikombinasikan dengan otomatisasi tingkat tinggi pada platform IIBM® Power, kami dapat memberikan operasi sistem yang lebih tangguh.”

“Menggunakan fleksibilitas IBM® Power, kami dapat menggunakan infrastruktur yang sama sebelum, selama, dan setelah transisi SAP S/4HANA kami,” jelas Jörg Engel. “Ini mengurangi kelebihan penyediaan dan meningkatkan efisiensi biaya, karena kami dapat memindahkan dan menskalakan aplikasi dengan mudah dan bertahap, sambil selalu memanfaatkan sumber daya penuh. Ini berarti bahwa kami dapat memberikan kinerja yang dioptimalkan untuk 20.000 pengguna bersamaan selama proses migrasi.

Dengan sebagian besar transaksi bisnis yang diproses oleh aplikasi SAP pusat, keandalan dan ketersediaan sepanjang waktu sangat penting bagi Würth Group. “Terutama menjelang akhir bulan, 44.000 staf penjualan global yang dipekerjakan secara permanen bergantung pada aplikasi bisnis 24/7 untuk menyelesaikan transaksi penjualan untuk memenuhi target bulanan mereka,” tambah Jörg Engel. “Dengan solusi IBM®, kami memiliki dasar yang kuat untuk mendukung tim penjualan kami dan mengembangkan bisnis global kami.”

Fitur utama lain dari platform IBM® Power untuk Würth Group adalah kemampuan peningkatan skala. “Berkat arsitektur platform IBM® Power, kami dapat menjalankan basis data besar 100 TB untuk aplikasi bisnis SAP tanpa masalah di 100 inti prosesor IBM® Power untuk memberikan kinerja luar biasa bagi semua pengguna dan proses bisnis,” kata Karsten Hespelt. “Sebagai bagian dari migrasi kami ke SAP S/4HANA, kami bekerja untuk mengoptimalkan basis data ini. Memanfaatkan kompresi data canggih dan pemangkasan data yang komprehensif, kami akan beralih ke basis data SAP HANA 20 GB yang jauh lebih kecil untuk proses bisnis pusat yang tahan masa depan.”

Server IBM® Power dirancang untuk waktu aktif maksimum, ketahanan, dan keamanan siber. Pendekatan ini mencakup komponen hot-swap, fitur redundansi bawaan, dan virtualisasi lanjutan. Sebagai hasil dari desain sistem yang cermat ini, Würth Group belum mengalami waktu henti terkait infrastruktur server IBM® Power melalui beberapa generasi sistem sejak memindahkan aplikasi SAP dan basis data ke IBM® Power8. Sama halnya, fokus pada kemudahan servis menghasilkan platform perangkat keras yang sangat stabil yang memungkinkan manajemen sistem standar. Server IBM® Power juga menyediakan enkripsi transparan yang dipercepat perangkat keras menggunakan kriptografi yang aman dari quantum untuk melindungi data bisnis dengan lebih efektif terhadap ancaman hari ini dan masa depan. “Pada server IBM® Power kami, semua pemeliharaan infrastruktur seperti pembaruan firmware dapat diselesaikan tanpa waktu henti untuk aplikasi bisnis dan pengguna,” tambah Karsten Hespelt. “Fitur Live Partition Mobility dari IBM® PowerVM Enterprise Edition adalah dasar untuk memberikan solusi dengan hampir nol waktu henti yang direncanakan. Di platform lain, kami membutuhkan jendela pemeliharaan yang lebih lama dan melihat waktu henti terencana 4x lebih tinggi, hanya untuk menjaga semuanya berjalan dengan aman.”

Jörg Engel menyimpulkan: “Kami telah bekerja dengan IBM dan SVA selama lebih dari 15 tahun. Sepanjang waktu ini, SVA berulang kali menunjukkan pengetahuannya yang mendalam tentang solusi IBM® dan SAP. Para pakar dari SVA dan IBM® telah menyiapkan peningkatan ini secara profesional untuk memfasilitasi modernisasi yang mulus dan meminimalkan risiko bisnis. Bersama-sama, kami telah menyelesaikan peningkatan infrastruktur terbaru dengan lancar, memastikan ketersediaan dan kinerja sekaligus memberikan fleksibilitas dan kapasitas baru untuk masa depan. Kami sekarang dapat merangkul solusi SAP baru dengan lebih cepat dan menggunakan fitur dan peningkatan terbaru, memastikan lingkungan SAP kami di masa depan dan meningkatkan kesiapan cloud bisnis kami.”