Würth Group, SVA, dan IBM®
Di Würth Group, membawa berbagai konsep baru yang kreatif ke pasar dengan cepat sangat penting untuk tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan. Dengan menambahkan layanan digital, kemampuan IoT, dan kualitas berkelanjutan ke penawarannya, Würth Group memenuhi kebutuhan pelanggan sambil mendukung tanggung jawab ekologis dan sosial.
Würth Group sedang mengerjakan inisiatif modernisasi utama untuk menyederhanakan proses bisnisnya, merampingkan operasi dan meningkatkan efisiensi. Bersama dengan Würth IT, penyedia layanan TI internal grup, perusahaan memindahkan aplikasi dan basis data bisnis inti yang penting ke solusi SAP S/4HANA mutakhir dan platform SAP HANA in-memory. Würth IT menjalankan infrastruktur TI global, aplikasi, dan solusi digital untuk mendukung operasi bisnis Würth Group.
Jörg Engel, Team Lead SAP Teknologi di Würth IT, mengatakan: “Würth Group didorong oleh digitalisasi. Agar berhasil bersaing di pasar global yang berubah, kami sebagai Würth IT perlu menyediakan Würth Group dengan aplikasi, alat, dan teknologi terbaru. Kami mencari platform SAP yang siap menghadapi masa depan untuk memungkinkan transisi yang mulus bagi operasional multi-channel grup yang berjalan 24/7, mengurangi risiko bisnis, serta memberikan kinerja yang kami butuhkan untuk terus tumbuh dan berinovasi.”
Bersamaan dengan peningkatan infrastruktur yang direncanakan, Würth Group juga bertujuan untuk meningkatkan keunggulan operasional dengan meningkatkan prosesnya. Ini berarti bahwa Würth TI perlu memberikan fondasi yang sangat fleksibel, dapat diskalakan, dan andal untuk memfasilitasi ketersediaan tinggi untuk semua sistem dan aplikasi di seluruh bisnis yang kompleks dan transformasi TI.
Würth IT bekerja dengan IBM® Platinum Partner SVA (System Vertrieb Alexander GmbH) untuk merancang dan menerapkan infrastruktur yang fleksibel dan dapat diskalakan untuk aplikasi SAP-nya berdasarkan server perusahaan IBM® Power. Lingkungan yang sepenuhnya tervirtualisasi ini menggunakan IBM® Power Private Cloud dengan Shared Utility Capacity untuk memberikan kelincahan seperti cloud untuk operasi TI yang fleksibel.
SVA dan Würth IT membangun lapisan operasi dan orkestrasi otomatis menggunakan alat manajemen IBM® dan Red Hat modern untuk meningkatkan konsistensi sistem dan keamanan secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan penggunaan praktik terbaik DevOps seperti Infrastructure as Code (IAC) untuk menyederhanakan manajemen virtualisasi, menstandardisasi operasi, dan lebih meningkatkan produktivitas.
Penyimpanan data yang cepat, berkinerja tinggi, dan tangguh untuk lanskap solusi SAP S/4HANA baru disediakan melalui node IBM SAN Volume Controller, dibangun dengan perangkat lunak IBM Spectrum® Virtualize, disiapkan sebagai cluster yang membentang dan didukung oleh beberapa array penyimpanan IBM® Storage FlashSystem.
Karsten Hespelt, Senior Unix Systems Administrator di Würth IT, menambahkan: “Kami sangat senang bekerja dengan IBM® Platinum Partner SVA, kolaborasi dengan tim sebaik mungkin. Mereka memberikan panduan berharga dan bantuan langsung untuk menerapkan teknologi terbaru dan menyempurnakan kinerja sistem di seluruh tumpukan teknologi IBM®. Menggunakan kemampuan IBM® Power yang canggih, bersama dengan SVA, kami menyelesaikan migrasi ke infrastruktur IBM® Power baru tanpa gangguan nyata bagi pengguna kami. SVA juga secara proaktif mendukung kami dalam pertemuan bulanan kami dengan IBM® dan mereka tahu persis bagaimana membuat operasi TI kami lebih andal dan efisien. Mereka secara teratur ulasan dan merekomendasikan patch keamanan bagi kami untuk membantu kami mencapai ketersediaan dan perlindungan maksimum.”
Würth Group mengandalkan sistem operasi IBM® dan Red Hat untuk menjalankan sistem SAP yang penting. Untuk beberapa server yang paling penting, perusahaan menerapkan solusi keandalan IBM® untuk memberikan ketersediaan aplikasi yang hampir berkelanjutan dengan kemampuan deteksi kegagalan, failover, dan pemulihan tingkat lanjut.
Aplikasi SAP memainkan peran penting bagi banyak proses di Würth Group. Lingkungan solusi SAP mencakup aplikasi SAP S/4HANA, basis data SAP HANA, SAP Extended Warehouse Management, SAP Business Warehouse yang didukung oleh SAP HANA dan solusi SAP lainnya. Würth Group menggunakan perangkat lunak SAP Cloud Connector untuk membangun arsitektur cloud hybrid dan menghubungkan solusi lokal ke cloud, mengintegrasikan aplikasinya dengan Platform SAP Business Technology secara andal dan cepat tanpa masalah latensi.
Harald Holl, Kepala Infrastruktur di Würth IT, mengatakan: “Dengan menggunakan IBM® Power, kami memastikan ketersediaan maksimum, keamanan tertinggi, dan kinerja optimal. Ini adalah fondasi yang sempurna untuk mengoptimalkan beban kerja SAP kami. Kolaborasi dengan IBM® dan SVA sempurna, komitmen dan keahlian tim mereka adalah kunci keberhasilan implementasi.”
Dengan mengonsolidasikan alokasi sumber daya dan manajemen, Würth Group sekarang dapat secara fleksibel dan efisien menjalankan lebih dari 600 partisi logis (LPAR) dengan lancar di seluruh kumpulan server IBM® Power. Solusi ini mendukung lebih dari 100 basis data SAP HANA yang berjalan di Linux untuk transformasi ke aplikasi SAP S/4HANA baru.
“Di masa lalu, dengan sumber daya yang lebih ketat, terkadang sulit untuk dengan cepat menyediakan sistem baru untuk tugas pengujian dan pengembangan,” kata Karsten Hespelt. “Kami harus memindahkan sistem secara manual dan mengelola beban kerja kami di setiap server, pekerjaan yang sangat memakan waktu. Dengan server IBM® Power baru kami dengan IBM® Power Private Cloud with Shared Utility Capacity, kami sekarang dapat menyediakan lingkungan baru dan kloning dengan sangat cepat, berkat konfigurasi berbagi sumber daya multi-sistem. Ini membantu kami mempercepat proyek transformasi dinamis dan tangkas kami. Dikombinasikan dengan otomatisasi tingkat tinggi pada platform IIBM® Power, kami dapat memberikan operasi sistem yang lebih tangguh.”
“Menggunakan fleksibilitas IBM® Power, kami dapat menggunakan infrastruktur yang sama sebelum, selama, dan setelah transisi SAP S/4HANA kami,” jelas Jörg Engel. “Ini mengurangi kelebihan penyediaan dan meningkatkan efisiensi biaya, karena kami dapat memindahkan dan menskalakan aplikasi dengan mudah dan bertahap, sambil selalu memanfaatkan sumber daya penuh. Ini berarti bahwa kami dapat memberikan kinerja yang dioptimalkan untuk 20.000 pengguna bersamaan selama proses migrasi.
Dengan sebagian besar transaksi bisnis yang diproses oleh aplikasi SAP pusat, keandalan dan ketersediaan sepanjang waktu sangat penting bagi Würth Group. “Terutama menjelang akhir bulan, 44.000 staf penjualan global yang dipekerjakan secara permanen bergantung pada aplikasi bisnis 24/7 untuk menyelesaikan transaksi penjualan untuk memenuhi target bulanan mereka,” tambah Jörg Engel. “Dengan solusi IBM®, kami memiliki dasar yang kuat untuk mendukung tim penjualan kami dan mengembangkan bisnis global kami.”
Fitur utama lain dari platform IBM® Power untuk Würth Group adalah kemampuan peningkatan skala. “Berkat arsitektur platform IBM® Power, kami dapat menjalankan basis data besar 100 TB untuk aplikasi bisnis SAP tanpa masalah di 100 inti prosesor IBM® Power untuk memberikan kinerja luar biasa bagi semua pengguna dan proses bisnis,” kata Karsten Hespelt. “Sebagai bagian dari migrasi kami ke SAP S/4HANA, kami bekerja untuk mengoptimalkan basis data ini. Memanfaatkan kompresi data canggih dan pemangkasan data yang komprehensif, kami akan beralih ke basis data SAP HANA 20 GB yang jauh lebih kecil untuk proses bisnis pusat yang tahan masa depan.”
Server IBM® Power dirancang untuk waktu aktif maksimum, ketahanan, dan keamanan siber. Pendekatan ini mencakup komponen hot-swap, fitur redundansi bawaan, dan virtualisasi lanjutan. Sebagai hasil dari desain sistem yang cermat ini, Würth Group belum mengalami waktu henti terkait infrastruktur server IBM® Power melalui beberapa generasi sistem sejak memindahkan aplikasi SAP dan basis data ke IBM® Power8. Sama halnya, fokus pada kemudahan servis menghasilkan platform perangkat keras yang sangat stabil yang memungkinkan manajemen sistem standar. Server IBM® Power juga menyediakan enkripsi transparan yang dipercepat perangkat keras menggunakan kriptografi yang aman dari quantum untuk melindungi data bisnis dengan lebih efektif terhadap ancaman hari ini dan masa depan. “Pada server IBM® Power kami, semua pemeliharaan infrastruktur seperti pembaruan firmware dapat diselesaikan tanpa waktu henti untuk aplikasi bisnis dan pengguna,” tambah Karsten Hespelt. “Fitur Live Partition Mobility dari IBM® PowerVM Enterprise Edition adalah dasar untuk memberikan solusi dengan hampir nol waktu henti yang direncanakan. Di platform lain, kami membutuhkan jendela pemeliharaan yang lebih lama dan melihat waktu henti terencana 4x lebih tinggi, hanya untuk menjaga semuanya berjalan dengan aman.”
Jörg Engel menyimpulkan: “Kami telah bekerja dengan IBM dan SVA selama lebih dari 15 tahun. Sepanjang waktu ini, SVA berulang kali menunjukkan pengetahuannya yang mendalam tentang solusi IBM® dan SAP. Para pakar dari SVA dan IBM® telah menyiapkan peningkatan ini secara profesional untuk memfasilitasi modernisasi yang mulus dan meminimalkan risiko bisnis. Bersama-sama, kami telah menyelesaikan peningkatan infrastruktur terbaru dengan lancar, memastikan ketersediaan dan kinerja sekaligus memberikan fleksibilitas dan kapasitas baru untuk masa depan. Kami sekarang dapat merangkul solusi SAP baru dengan lebih cepat dan menggunakan fitur dan peningkatan terbaru, memastikan lingkungan SAP kami di masa depan dan meningkatkan kesiapan cloud bisnis kami.”
Würth Group adalah pemimpin dalam pengembangan, produksi, dan penjualan bahan perakitan dan pengikat, yang berkantor pusat di Künzelsau, Jerman. Grup saat ini mempekerjakan lebih dari 87.000 orang di lebih dari 400 perusahaan dengan lebih dari 2.800 toko di 80 negara. Grup menghasilkan penjualan sebesar 20,2 miliar EUR pada tahun fiskal 2024.
Würth IT adalah penyedia layanan TI internal grup dan konsultasi TI, mendukung semua perusahaan grup dan mendorong proses bisnis global Grup Würth mulai dari logistik hingga penjualan dan e-commerce dengan solusi digital.
IBM® Platinum Partner SVA System Vertrieb Alexander GmbH adalah integrator sistem TI terkemuka di Jerman, dengan 3.800 karyawan di 28 kantor. SVA mengkhususkan diri dalam infrastruktur TI berkualitas tinggi dan layanan TI yang komprehensif. Pakar teknis perusahaan memberikan panduan dan dukungan yang disesuaikan untuk memungkinkan bisnis memaksimalkan nilai investasi TI mereka melalui optimalisasi dan solusi perangkat lunak cerdas.
Pilih IBM® Power for SAP HANA untuk meningkatkan skala basis data Anda yang paling penting dengan lancar
© 2026 International Business Machines Corporation, Februari 2026.
IBM®, logo IBM®, IBM® FlashSystem, IBM® Spectrum, Power dan PowerVM adalah merek dagang IBM Corporation, terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia. Nama produk dan layanan lain mungkin merupakan merek dagang milik IBM® atau perusahaan lain. Daftar terkini merek dagang IBM® tersedia di ibm.com/trademark.
Merek dagang terdaftar Linux digunakan sesuai dengan sublisensi dari Linux Foundation, pemegang lisensi eksklusif Linus Torvalds, pemilik merek di seluruh dunia.
Red Hat, JBoss, OpenShift, Fedora, Hibernate, Ansible, CloudForms, RHCA, RHCE, RHCSA, Ceph, Gluster, dan InstructLab adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Red Hat, Inc. anak perusahaan di Amerika Serikat dan negara lain.