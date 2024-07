Kapan dan bagaimana Anda memilih karier? Pernahkah Anda ragu apakah Anda telah memilih jalan yang benar?

“Saya telah membesarkan empat anak dan membimbing mereka masing-masing melalui pemilihan mata pelajaran di sekolah, serta pendidikan lebih lanjut, dan pemilihan pekerjaan. Setiap kali saya mengamati tantangan yang sama: mereka menerima bimbingan karier yang minim di sekolah dan tidak ada satu pun sumber pengetahuan untuk membantu mereka menjelajahi jalur karier yang tidak saya kenal secara pribadi,” jelas Peter Cayless, Pendiri dan CEO Working Eye.

Cayless menemukan bahwa panduan yang tersedia bagi siswa terlalu luas dan terlambat dalam proses pemilihan mata pelajaran. Siswa tidak memiliki cara untuk menjelajahi pilihan mereka secara mandiri dan menyeluruh di awal perjalanan mereka. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa 96% lulusan beralih karier pada usia 24 tahun dan setengah dari semua lulusan mengikuti jalur karier yang tidak berhubungan dengan gelar mereka (sumber: New College of the Humanities [tautan berada di luar IBM.com ]). Dalam kedua kasus tersebut, alasan utama yang diberikan adalah bahwa mereka tidak mempunyai gagasan apa pun tentang apa yang sebenarnya terlibat dalam pekerjaan itu sebelum mereka mengambilnya. Hal ini mendorong Cayless untuk meluncurkan Working Eye (tautan berada di luar IBM.com), sebuah platform penemuan karier yang didorong oleh AI yang bertujuan untuk menginspirasi orang dengan membantu mereka menemukan diri mereka sendiri dan semua kemungkinan karier yang akan mereka sukai.

Platform penemuan karier Working Eye (tautan berada di luar IBM.com) dirancang untuk menjadi pelatih digital yang memfasilitasi proses eksplorasi karier siswa. Asisten mengajukan pertanyaan penemuan kepada siswa dalam bahasa alami dan kemudian membimbing mereka melalui proses eksplorasi yang sangat unik yang membantu mereka mengidentifikasi jalur karier potensial yang disesuaikan dengan kebutuhan, kekuatan, dan prioritas spesifik mereka. Saat asisten membimbing siswa melalui proses dialog ini, asisten tersebut menyajikan berbagai konten tertulis dan video yang membantu siswa lebih memahami karier yang paling cocok untuk mereka dan menunjukkan kepada mereka bagaimana memulai jalur tersebut. Semua ini didukung oleh IBM Teknologi. “IBM watsonx Assistant adalah tulang punggung obrolan antara pengguna dan platform, sedangkan IBM Watson Discovery adalah tulang punggung dalam menemukan materi yang tepat, menyusunnya untuk siswa,” kata Alan Joenn, Chief Operating Officer Working Eye. Sumber data utama platform ini adalah situs web pemerintah yang disebut National Career Service Database, serta konten video yang dibuat oleh tim Working Eye.

Selama uji coba awal platform ini, tim Working Eye menguji pelatih digital dengan sekitar 1.500 siswa, orang tua, dan guru. Platform ini menerima peringkat persetujuan 100% di panel sekolah dan 48% penerimaan orang tua. “Kami menyebut Working Eye sebagai pegangan sepanjang kehidupan kerja Anda. Ini adalah contoh bagus bagaimana AI dapat bekerja demi kebaikan. AI belum tentu akan mengambil pekerjaan Anda. Ini berpotensi membantu Anda mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan,” tambah Cayless.