Praktik IBM Garage yang tertanam dalam perusahaan - Woodside Accelerator - mencakup tim kolaboratif Woodside, karyawan IBM dan ekosistem mitra Woodside yang telah merangkul cara-cara baru dalam bekerja dan menerapkan desain yang gesit, DevOps dan berpusat pada pengguna. Woodside Accelerator mengikuti Metodologi IBM Garage yang terdiri dari berkreasi bersama, eksekusi bersama, bekerja sama.

Eksekutif operasi Woodside berpartisipasi dalam lokakarya IBM Garage virtual selama tiga hari untuk melihat seluruh operasi bisnis dan melihat di mana perusahaan energi dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan. Untuk setiap inisiatif, anggota tim menganalisis masalah dari berbagai sudut, tanpa mencoba mengidentifikasi solusi sejak dini. Berdasarkan area masalah, mereka menentukan orang, teknologi, dan sumber daya mana yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Untuk menghitung kecepatan inisiatif tertentu terhadap nilai dan tingkat transformasi organisasi, tim ini menggunakan kerangka kerja IBM Garage V.O.T.E (Velocity, Outcomes, Technology and administrative debt, Employee experience). Hal ini diperbarui secara terus menerus untuk semua inisiatif yang ada di dalam pipeline dan dikumpulkan di tingkat portofolio untuk menilai potensi investasi dari setiap inisiatif. Wawasan dari V.O.T.E digunakan oleh Dewan Investasi Woodside Accelerator untuk membuat keputusan yang tepat tentang inisiatif mana yang akan didanai dan bagaimana urutannya.

Inisiatif perlu membuktikan kepada dewan investasi bahwa nilai proyeksi kasus bisnis mereka masuk akal dan bahwa mereka dapat mengembalikan nilai bisnis kembali ke organisasi dengan cukup cepat untuk menjamin pendanaan.

Dengan menggunakan proses Best Person for the Job (BPFJ), pemilik produk memilih tim lintas fungsi dan menentukan peran mana yang akan dilibatkan berdasarkan masalah yang sedang diselesaikan. Peran yang ada di dalamnya meliputi peneliti, perancang, insinyur alur kerja cerdas, ilmuwan data, dan pengembang. Selain itu, grup IBM Garage Interface bekerja bersama tim untuk mendorong tata kelola dan menghilangkan hambatan, sehingga anggota tim dapat mengoptimalkan produktivitas mereka dan memberikan nilai secepat mungkin. Woodside Accelerator saat ini memiliki sepuluh regu dalam pesawat yang mengubah, mengotomatisasi, dan menyederhanakan alur kerja cerdas di seluruh nilai dan rantai pasokan Woodside.

Digital Ecosystem Blueprint adalah inisiatif visioner yang merancang lanskap teknologi masa depan Woodside. Semua inisiatif lainnya sedang dalam berbagai tahap pengembangan:

Strategi Pemeliharaan Digital mendigitalkan dan menyatukan data yang diperlukan untuk memungkinkan verifikasi cepat strategi pemeliharaan peralatan. Strategi ini akan mengidentifikasi dan menghapus ruang lingkup bernilai rendah dan berulang dari program eksekusi pemeliharaan.

Applied Risk Thinking (ART) bertujuan untuk menyaring dan memprioritaskan tindakan manajemen risiko Woodside dengan lebih baik, memastikan fokus sumber daya yang terbatas pada tindakan bernilai tertinggi dan menghentikan tindakan bernilai rendah yang terlalu tinggi. Tujuannya adalah untuk mengelola risiko sebagai organisasi yang lebih efisien yang mencapai keseimbangan antara ketergantungan pada proses dan prosedur dan ketergantungan pada kompetensi.

Integrated Safe System of Work (ISSoW) mengembangkan alur kerja cerdas yang menyederhanakan proses perizinan dengan mencocokkan risiko pekerjaan dengan tingkat kontrol yang sesuai.

Optimalisasi Material mengotomatiskan inefisiensi back-office dalam manajemen inventaris.

Manajemen Biaya Pemeliharaan meminimalkan pengeluaran melalui transparansi dan kontrol yang lebih besar selama pengambilan keputusan pembelian.

Pemeliharaan Berbasis Risiko mengoptimalkan frekuensi pemeliharaan, menggunakan model cerdas yang memanfaatkan praktik terbaik industri dan data historis.

Pemantauan Berbasis Kondisi bergeser dari pemeliharaan reaktif ke pemeliharaan preventif dengan alur kerja cerdas, memanfaatkan AI, sensor Internet of Things (IoT), dan model diagnostik.

Perencanaan Pemeliharaan mengotomatiskan inefisiensi back-end dalam penjadwalan dan persiapan perintah kerja dengan secara cerdas merekomendasikan pekerjaan yang paling efisien untuk diselesaikan secara bersamaan.

Woodside Accelerator terus berkembang dan telah mengidentifikasi lebih dari 30 inisiatif untuk ditinjau dan disempurnakan lebih lanjut. Program yang dinamis ini terus berkembang dan bertumbuh seiring dengan diperkenalkannya inisiatif-inisiatif baru dan diluncurkannya inisiatif-inisiatif yang sudah ada serta meningkatnya produk dan layanan baru bagi bisnis dan sekitarnya.