WKRN milik Nexstar Media Group (tautan berada di luar ibm.com) adalah afiliasi ABC dan banyak berinvestasi dalam berita lokal, memproduksi 38 jam program lokal setiap minggunya. WKRN telah melayani penduduk Tennessee tengah dan Kentucky selatan selama lebih dari 60 tahun. Stasiun ini telah mendapatkan berbagai penghargaan dan apresiasi atas liputan beritanya, termasuk Midsouth Emmy, Peabody Awards, Edward R. Murrow Awards, dan masih banyak lagi.

Tentang The Weather Company, IBM Business

The Weather Company, sebuah Bisnis IBM, membantu orang membuat keputusan dan mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi cuaca. Kombinasi yang kuat antara kemampuan AI dan cloud IBM yang canggih dengan data cuaca bervolume tinggi dari The Weather Company membantu orang, bisnis, dan komunitas di seluruh dunia untuk mempersiapkan diri dan mengurangi dampak cuaca. Sebagai peramal cuaca paling akurat di dunia (tautan berada di luar ibm.com) secara global, perusahaan ini menawarkan lebih dari 25 miliar prakiraan cuaca setiap hari dengan data dan wawasan cuaca yang dipersonalisasi dan dapat ditindaklanjuti. The Weather Company berkomitmen terhadap kepercayaan dan transparansi, dan properti digitalnya dari The Weather Channel (weather.com) dan Weather Underground (wunderground.com) dipercaya oleh ratusan juta orang untuk memberikan prakiraan cuaca yang akurat dan tepat waktu yang membantu mereka mengambil keputusan penting setiap hari—dan bahkan dinobatkan sebagai salah satu merek yang paling tepercaya (tautan berada di luar ibm.com).