WAAY-TV saluran virtual 31, adalah stasiun televisi yang berafiliasi dengan ABC di Huntsville, Alabama, yang juga merupakan rumah bagi George C. Marshall Space Flight Center milik NASA. Dimiliki oleh Allen Media Broadcasting, WAAY-TV adalah penyedia berita lokal, informasi cuaca, olahraga, dan acara komunitas. Perusahaan ini telah melayani wilayah Alabama Utara dan Tennessee Selatan sejak tahun 1959 dan mempekerjakan 74 orang.

Tentang Enterprise Electronics Corporation (EEC)

Sebagai pemimpin global dalam radar cuaca dan sistem satelit, Mitra Bisnis IBM EEC telah memproduksi dan memasang sekitar 1.100 sistem penginderaan jarak jauh di lebih dari 100 negara. Didirikan pada tahun 1971 di Enterprise, Alabama, perusahaan ini adalah pemimpin industri dalam memperkenalkan teknologi baru yang meningkatkan kinerja. Fokusnya pada inovasi teknologi terus membantu mendorong kesuksesannya.

Tentang The Weather Company

The Weather Company , salah satu IBM Business, memberikan lebih dari 25 miliar prakiraan yang dipersonalisasi dan dapat ditindaklanjuti secara global setiap hari kepada jutaan konsumen dan ribuan pemasar dan bisnis. Hal ini dicapai melalui API The Weather Company, divisi solusi bisnisnya, dan produk digital dari The Weather Channel dan Weather Underground. Produknya meliputi aplikasi cuaca yang paling banyak diunduh di dunia, jaringan 250.000 stasiun cuaca pribadi, situs web 20 besar di Amerika Serikat, salah satu platform data Internet of Things (IoT) terbesar di dunia, serta solusi bisnis terdepan di industri.