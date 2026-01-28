Mendorong kejelasan dalam kemacetan data: Bagaimana Volkswagen Group Services menggerakkan SDM dengan kecepatan tinggi menggunakan IBM Planning Analytics
Volkswagen, pembuat mobil global terkemuka, beroperasi di industri yang sangat kompetitif di mana efisiensi dan inovasi adalah kuncinya. Penyedia layanan internal mereka, Volkswagen Group Services, memiliki 10.000 karyawan dan memainkan peran penting di seluruh Volkswagen Group.
Namun, tim SDM Volkswagen Group Services terjebak dalam keadaan tanpa kekuatan, berjuang untuk mengelola dan menganalisis data SDM. Siklus pelaporan yang panjang dan memakan banyak sumber daya, serta kurangnya sistem terpusat untuk manajemen data SDM menjadi kendala utama, menyebabkan inkonsistensi data dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Tim SDM perlu mengubah kecepatan dan menemukan solusi yang kuat untuk mengotomatiskan semua tugas ini, meningkatkan kualitas data, dan memberikan insight real-time untuk mendukung proses SDM dan pengambilan keputusan.
Di sinilah IBM Planning Analytics berperan—alat canggih yang dapat membantu mereka kembali ke jalurnya. Menurut Alexander Beil, HR Controller di Volkswagen Group Services, “Kami membutuhkan sistem yang dapat menangani semua kebutuhan data SDM kami, termasuk integrasi data dan pelaporan.”
Volkswagen Group Services memilih IBM Planning Analytics berkat rekomendasi dari departemen keuangan mereka sendiri, yang telah berkembang baik dengan solusi ini selama delapan tahun. Christoph Hein, IBM Business Partner dan konsultan di Volkswagen Group Services, membantu menerapkan solusi—mulai dari pembuatan prototipe hingga penerapan. Hasilnya adalah sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan Volkswagen Group Services, yang mengotomatiskan proses pelaporan, menyediakan sistem konsolidasi untuk manajemen data SDM dan memfasilitasi analisis data real-time.
“Setiap orang yang perlu bekerja dengan data SDM memiliki akses ke kumpulan data yang sama, dengan data yang akurat dan terkini. Manajer dapat menyesuaikan laporan harian dan bulanan dalam hitungan detik, dengan opsi sekali klik untuk memilih filter, mengubah dimensi, dan menggabungkan metrik. Misalnya, alamat, ketidakhadiran, dan kompetensi. Solusi ini terintegrasi dengan lancar dengan sistem yang ada, didukung oleh kontrol kualitas otomatis yang meningkatkan keandalan data.” kata Beil.
Saat ini, lebih dari 600 pengguna di seluruh organisasi, termasuk tim SDM, manajer, dan dewan kerja, mendapat manfaat dari solusi ini. IBM Planning Analytics telah memperkuat fungsi SDM dengan sumber kebenaran tunggal, meningkatkan kualitas data, dan otomatisasi tugas rutin. Solusi ini memberikan visibilitas penuh tentang metrik dan KPI SDM dari berbagai sumber serta modul yang dapat disesuaikan, memungkinkan manajer membuat keputusan tenaga kerja yang lebih cerdas. “Dalam modul auditor, misalnya, pemimpin tim mendapatkan surat tentang tiap karyawan dan mereka dapat merencanakan pelatihan khusus atau merekomendasikan sumber daya pendidikan yang sesuai,” jelas Beil. “Dengan mengotomatiskan proses rutin, tim SDM dapat mendedikasikan lebih banyak waktu pada inisiatif strategis yang mendukung seluruh organisasi,” tambahnya.
Christoph Hein, sekarang Country Manager DACH di Intito Group, merangkum dampak solusi ini dan berkata, “Berkat fleksibilitas dan skalabilitas IBM Planning Analytics yang luar biasa, Volkswagen Group Services telah berhasil memberdayakan manajer di semua tingkat organisasi dengan akses yang aman, transparan, dan tepat waktu ke data SDM penting. Apa yang dimulai sebagai implementasi sederhana untuk kelompok pengguna kecil sekarang telah berkembang menjadi solusi di seluruh perusahaan yang mendukung ratusan manajer dalam proses pengambilan keputusan SDM sehari-hari mereka.
Dengan penerapan solusi tersebut, Volkswagen Group Services telah mencapai peningkatan yang signifikan dalam produktivitas dan efisiensi SDM. Seperti yang dikatakan Beil, “Dengan IBM Planning Analytics, kami telah mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan bulanan dari 7 hari menjadi hanya beberapa detik. Produktivitas kami telah meningkat 85%!”
Hasil utama meliputi:
Volkswagen Group Services adalah mitra layanan strategis Grup Volkswagen, memberikan layanan operasional khusus di seluruh rantai nilai otomotif, baik itu operasi bisnis, teknologi, dukungan TI, layanan teknis, layanan komersial, atau logistik. Dengan sekitar 10.000 karyawan, perusahaan ini menyediakan solusi terintegrasi yang mendukung Volkswagen Group dan mereknya di seluruh dunia.
