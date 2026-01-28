Volkswagen Group Services memilih IBM Planning Analytics berkat rekomendasi dari departemen keuangan mereka sendiri, yang telah berkembang baik dengan solusi ini selama delapan tahun. Christoph Hein, IBM Business Partner dan konsultan di Volkswagen Group Services, membantu menerapkan solusi—mulai dari pembuatan prototipe hingga penerapan. Hasilnya adalah sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan Volkswagen Group Services, yang mengotomatiskan proses pelaporan, menyediakan sistem konsolidasi untuk manajemen data SDM dan memfasilitasi analisis data real-time.

“Setiap orang yang perlu bekerja dengan data SDM memiliki akses ke kumpulan data yang sama, dengan data yang akurat dan terkini. Manajer dapat menyesuaikan laporan harian dan bulanan dalam hitungan detik, dengan opsi sekali klik untuk memilih filter, mengubah dimensi, dan menggabungkan metrik. Misalnya, alamat, ketidakhadiran, dan kompetensi. Solusi ini terintegrasi dengan lancar dengan sistem yang ada, didukung oleh kontrol kualitas otomatis yang meningkatkan keandalan data.” kata Beil.

Saat ini, lebih dari 600 pengguna di seluruh organisasi, termasuk tim SDM, manajer, dan dewan kerja, mendapat manfaat dari solusi ini. IBM Planning Analytics telah memperkuat fungsi SDM dengan sumber kebenaran tunggal, meningkatkan kualitas data, dan otomatisasi tugas rutin. Solusi ini memberikan visibilitas penuh tentang metrik dan KPI SDM dari berbagai sumber serta modul yang dapat disesuaikan, memungkinkan manajer membuat keputusan tenaga kerja yang lebih cerdas. “Dalam modul auditor, misalnya, pemimpin tim mendapatkan surat tentang tiap karyawan dan mereka dapat merencanakan pelatihan khusus atau merekomendasikan sumber daya pendidikan yang sesuai,” jelas Beil. “Dengan mengotomatiskan proses rutin, tim SDM dapat mendedikasikan lebih banyak waktu pada inisiatif strategis yang mendukung seluruh organisasi,” tambahnya.

Christoph Hein, sekarang Country Manager DACH di Intito Group, merangkum dampak solusi ini dan berkata, “Berkat fleksibilitas dan skalabilitas IBM Planning Analytics yang luar biasa, Volkswagen Group Services telah berhasil memberdayakan manajer di semua tingkat organisasi dengan akses yang aman, transparan, dan tepat waktu ke data SDM penting. Apa yang dimulai sebagai implementasi sederhana untuk kelompok pengguna kecil sekarang telah berkembang menjadi solusi di seluruh perusahaan yang mendukung ratusan manajer dalam proses pengambilan keputusan SDM sehari-hari mereka.