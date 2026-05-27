Verizon merevolusi inspeksi properti dengan insight yang didukung AI

Verizon memanfaatkan IBM Maximo Visual Inspection untuk meningkatkan pemeliharaan bangunan dan lingkungan retail toko
Baik logo Verizon terpampang di mobil Chevrolet No. 12 milik Team Penske maupun bersinar di pinggir lapangan pada ajang-ajang olahraga profesional terkemuka di seluruh negeri, Verizon selalu menjadi simbol keunggulan yang konsisten. Komitmen terhadap kualitas ini meluas ke real estat perusahaan, di mana menjaga integritas dan keandalan infrastruktur adalah yang terpenting.
Bangunan bata yang sering kali tidak mencolok yang menjadi tempat perangkat jaringan bisnis dan perangkat keras perusahaan yang penting memerlukan pemeriksaan yang cermat dan teratur, sangat penting untuk memastikan efisiensi operasional dan pengalaman yang luar biasa bagi karyawan, pelanggan, dan tamu. Namun, tantangan untuk mengelola dan memeriksa jaringan kantor pusat yang luas, beragam dan luas ini, serta toko ritel dan struktur operasional, menghadirkan tantangan yang signifikan.
Inspeksi bangunan proaktif dan reaktif, yang secara tradisional dilakukan secara manual, memakan waktu dan padat sumber daya. Proses mengidentifikasi dan merekam anomali atau cacat pada fasad bangunan berbelit-belit dan tidak konsisten. Proses yang tidak efisien ini terbukti mahal dan bermasalah bagi mereka yang memimpin pemeliharaan infrastruktur penting. Menyadari kebutuhan akan sistem yang lebih tepat dan efisien, Verizon mencari solusi otomatisasi untuk mengelola, memeriksa, dan memelihara jaringan lokasi fisiknya yang luas dengan lebih baik. Mereka meminta bantuan IBM.
Anggota tim Global Real Estate (GRE) Verizon bermitra dengan IBM® Client Engineering dan IBM Technology Expert Labs dalam proyek percontohan dua bagian untuk mengembangkan solusi yang didukung AI menggunakan IBM Maximo® Visual Inspection (MVI). Bagian pertama bertujuan untuk mengotomatiskan proses inspeksi untuk eksterior bangunan, memanfaatkan teknologi visi komputer canggih untuk mengidentifikasi dan merekam anomali pada fasad dengan presisi. Menggunakan aplikasi seluler MVI, inspektur dapat melatih model kecerdasan buatan (AI) solusi untuk mendeteksi potensi kekurangan bangunan eksterior. Proses otomatis ini menghasilkan tingkat konsistensi dan akurasi inspeksi yang lebih tinggi dan secara signifikan mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan dibandingkan dengan pemeriksaan manual.
Bagian kedua berfokus pada lingkungan toko ritel. Organisasi GRE Verizon menggunakan MVI untuk mengotomatiskan inventaris dan manajemen pemasangan perlengkapan di dalam toko. Verizon GRE menggunakan MVI dan aplikasi mobile untuk mengidentifikasi dan membuat katalog gambar fitur toko dan perlengkapan fisik, seperti pengaturan iPad yang menghadap pelanggan, untuk memastikan bahwa mereka dipasang sesuai dengan spesifikasi desain. Proses ini memungkinkan jaminan kualitas yang efisien dan pengalaman pelanggan yang konsisten di lingkungan retail Verizon. Data dari proses itu kemudian diintegrasikan dengan IBM TRIRIGA® Application Suite Verizon* yang sudah ada sebelumnya, perangkat lunak manajemen real estat, untuk merampingkan perekaman dan perencanaan tindakan. Data yang dikumpulkan dikirim ke server berbasis cloud dari mana ia dapat diintegrasikan dengan sistem data lainnya.
Dalam setiap kasus, IBM TRIRIGA, sistem manajemen tempat kerja terintegrasi (IWMS) untuk manajemen real estat dan fasilitas, menghasilkan kinerja portofolio dan siklus hidup aset yang dioptimalkan. Arsitekturnya yang modular dan dapat diskalakan memungkinkan organisasi mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional melalui keputusan berbasis data—sambil membangun fondasi yang kuat untuk modernisasi masa depan.
Mengintegrasikan IBM MVI ke dalam operasi Verizon menggantikan alur kerja manual yang terfragmentasi dengan sistem cerdas yang efisien. Kemampuan penyebaran edge solusi dan integrasi tanpa batas dengan ekosistem Maximo memungkinkan wawasan real-time dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dengan mengotomatiskan inspeksi, Verizon tidak hanya meningkatkan akurasi dan efisiensi tetapi juga meletakkan dasar untuk manajemen fasilitas berbasis data yang dapat diskalakan.
*Catatan: IBM TRIRIGA telah berkembang menjadi IBM Maximo Real Estate and Facilities; kemampuan IWMS intinya adalah bagian dari Maximo Application Suite yang lebih luas. Cerita klien ini mencerminkan penggunaan IBM TRIRIGA oleh pelanggan.
Program percontohan MVI telah membuktikan adanya solusi yang andal dan dapat disesuaikan, yang meningkatkan efisiensi proses inspeksi Verizon serta mempermudah pemeliharaan dan peningkatan portofolio real estat.
“Kolaborasi kami dengan IBM telah membantu kami mengubah proses inspeksi bangunan kami dengan peningkatan akurasi dan efisiensi yang digerakkan oleh teknologi. Solusi MVI yang didukung AI tidak hanya mengurangi ketegangan pada sumber daya tetapi juga membantu mengoptimalkan kondisi lokasi ritel dan kantor kami,” kata David Riccitelli, Direktur Senior Operasi Properti Real Estat Global di Verizon.
Proses inspeksi otomatis secara substansif mengurangi waktu dan input sumber daya untuk pemeliharaan gedung, memungkinkan tim GRE untuk fokus pada tugas yang lebih strategis. Integrasi dengan IBM TRIRIGA memberikan manajemen data yang mulus dan proses pelaporan yang lebih komprehensif, yang semakin meningkatkan efisiensi operasional. Secara keseluruhan, solusi yang didukung AI tidak hanya meningkatkan operasi GRE untuk Verizon tetapi juga menunjukkan potensi transformatif AI dalam mengatasi tantangan bisnis yang kompleks.
Verizonmendukung dan memberdayakan jutaan pelanggannya dalam menjalani kehidupan, bekerja, dan bersantai, serta memenuhi kebutuhan mereka akan mobilitas, konektivitas jaringan yang andal, dan keamanan. Berkantor pusat di New York City, Verizon melayani negara-negara di seluruh dunia dan hampir semua Fortune 500. Tim kelas dunia Verizon tak henti-hentinya berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan.
Departemen Real Estate Global Verizon bertanggung jawab untuk mengelola portofolio real estate perusahaan, termasuk situs administrasi dan teknis, lokasi retail, dan pusat data.
