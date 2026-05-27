Verizon merevolusi inspeksi properti dengan insight yang didukung AI

Anggota tim Global Real Estate (GRE) Verizon bermitra dengan IBM® Client Engineering dan IBM Technology Expert Labs dalam proyek percontohan dua bagian untuk mengembangkan solusi yang didukung AI menggunakan IBM Maximo® Visual Inspection (MVI). Bagian pertama bertujuan untuk mengotomatiskan proses inspeksi untuk eksterior bangunan, memanfaatkan teknologi visi komputer canggih untuk mengidentifikasi dan merekam anomali pada fasad dengan presisi. Menggunakan aplikasi seluler MVI, inspektur dapat melatih model kecerdasan buatan (AI) solusi untuk mendeteksi potensi kekurangan bangunan eksterior. Proses otomatis ini menghasilkan tingkat konsistensi dan akurasi inspeksi yang lebih tinggi dan secara signifikan mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan dibandingkan dengan pemeriksaan manual.

Bagian kedua berfokus pada lingkungan toko ritel. Organisasi GRE Verizon menggunakan MVI untuk mengotomatiskan inventaris dan manajemen pemasangan perlengkapan di dalam toko. Verizon GRE menggunakan MVI dan aplikasi mobile untuk mengidentifikasi dan membuat katalog gambar fitur toko dan perlengkapan fisik, seperti pengaturan iPad yang menghadap pelanggan, untuk memastikan bahwa mereka dipasang sesuai dengan spesifikasi desain. Proses ini memungkinkan jaminan kualitas yang efisien dan pengalaman pelanggan yang konsisten di lingkungan retail Verizon. Data dari proses itu kemudian diintegrasikan dengan IBM TRIRIGA® Application Suite Verizon* yang sudah ada sebelumnya, perangkat lunak manajemen real estat, untuk merampingkan perekaman dan perencanaan tindakan. Data yang dikumpulkan dikirim ke server berbasis cloud dari mana ia dapat diintegrasikan dengan sistem data lainnya.

Dalam setiap kasus, IBM TRIRIGA, sistem manajemen tempat kerja terintegrasi (IWMS) untuk manajemen real estat dan fasilitas, menghasilkan kinerja portofolio dan siklus hidup aset yang dioptimalkan. Arsitekturnya yang modular dan dapat diskalakan memungkinkan organisasi mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional melalui keputusan berbasis data—sambil membangun fondasi yang kuat untuk modernisasi masa depan.

Mengintegrasikan IBM MVI ke dalam operasi Verizon menggantikan alur kerja manual yang terfragmentasi dengan sistem cerdas yang efisien. Kemampuan penyebaran edge solusi dan integrasi tanpa batas dengan ekosistem Maximo memungkinkan wawasan real-time dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dengan mengotomatiskan inspeksi, Verizon tidak hanya meningkatkan akurasi dan efisiensi tetapi juga meletakkan dasar untuk manajemen fasilitas berbasis data yang dapat diskalakan.

*Catatan: IBM TRIRIGA telah berkembang menjadi IBM Maximo Real Estate and Facilities; kemampuan IWMS intinya adalah bagian dari Maximo Application Suite yang lebih luas. Cerita klien ini mencerminkan penggunaan IBM TRIRIGA oleh pelanggan.