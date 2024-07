Berkantor pusat di Vero Beach, Florida, Verijet (tautan berada di luar ibm.com) adalah sebuah maskapai penerbangan baru. Setelah bertahun-tahun mengembangkan mesin pengoptimalan penerbangan untuk maskapai penerbangan pribadi di seluruh AS, Verijet kini membangun armadanya sendiri yang terdiri dari pesawat-pesawat kecil dan pribadi dengan peringkat keselamatan dan lingkungan yang sangat baik. Setelah peluncuran yang sukses di bagian tenggara AS, Verijet berencana untuk menawarkan penerbangan pribadi yang cepat, terjangkau, dan point-to-point kepada pelanggan di seluruh benua AS.