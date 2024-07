VE Commercial Vehicles Ltd.

Sebuah usaha patungan antara Volvo Group dan Eicher Motors Ltd., VECV (tautan berada di luar ibm.com) dibentuk pada tahun 2008 untuk memproduksi dan mendistribusikan kendaraan komersial di India dan pasar berkembang lainnya. Perusahaan ini berkantor pusat di New Delhi dan terdiri dari empat vertikal bisnis: Eicher Trucks and Buses, Volvo Trucks India, Eicher Engineering Components dan VE Powertrain. Sebagai pemimpin dalam memodernisasi industri transportasi komersial India, VECV mempekerjakan lebih dari 11.000 orang dan memelihara 94 lokasi.