Investasi University of Birmingham dalam infrastruktur penelitian membuahkan hasil: fasilitasnya menjadi tuan rumah bagi berbagai proyek penelitian yang menarik. Dengan mendukung tim peneliti dengan infrastruktur mutakhir yang mereka butuhkan untuk menjadi unggul, universitas ini membantu mereka mencapai hasil yang lebih cepat, sekaligus meningkatkan posisinya sebagai tujuan bagi para pemikir terbaik di dunia.

"Kami mendukung penelitian di berbagai bidang, termasuk menerapkan dan mengembangkan teknik untuk menggunakan AI dan pembelajaran mendalam," jelas Thompson. "Sebagai contoh, kami berkolaborasi dengan University of Nottingham dalam proyek Centre of Membrane Proteins and Receptors [COMPARE] (tautan berada di luar ibm.com). Dengan menganalisis gambar beresolusi super tinggi yang dihasilkan oleh mikroskop generasi terbaru, proyek ini akan menjelaskan bagaimana penyakit kardiovaskular, gangguan pernapasan, dan kanker dapat dicegah dan diobati dengan lebih baik. Kami juga telah bergabung dengan Health Data Research UK (tautan berada di luar ibm.com), yang berfokus pada pengembangan dan penerapan pendekatan ilmu data mutakhir untuk memungkinkan diagnosis yang lebih efisien dan akurat.

"Sebuah tim peneliti menggunakan fasilitas kami untuk mengatasi area di mana HPC [komputasi kinerja tinggi] biasanya belum diterapkan: linguistik. Mereka menggunakan analisis tekstual untuk memahami bagaimana teks yang paling banyak diterjemahkan sepanjang masa, Alkitab, telah berubah selama berabad-abad, dan apa yang dapat diajarkan hal ini kepada kita tentang bahasa dan budaya. Universitas baru-baru ini menjadi bagian dari The Alan Turing Institute (tautan berada di luar ibm.com), yang merupakan institut Inggris untuk ilmu data dan AI, yang bertujuan untuk menyatukan para peneliti dengan skill yang berbeda. Mendukung semua inovasi perintis ini, solusi IBM Spectrum Storage memastikan bahwa data selalu tersedia, kapan pun para peneliti Birmingham membutuhkannya."

University of Birmingham kini memiliki kendali yang lebih besar atas data dibandingkan sebelumnya, sehingga memungkinkannya untuk memanfaatkan sumber daya yang tak ternilai ini sekaligus mematuhi peraturan yang ada dengan mudah dan hemat biaya.

"Melalui pencatatan audit, Spectrum Scale memberikan kami insight yang belum pernah ada sebelumnya tentang siapa yang menggunakan data dan bagaimana caranya, yang dapat kami gunakan untuk memenuhi persyaratan pelaporan dan memastikan proses yang benar telah diikuti," kata Thompson. "Yang terbaik dari semuanya, hal ini dapat terjadi dengan gangguan minimal bagi pengguna kami dan tanpa berdampak pada anggaran kami. Kami memperkirakan bahwa penyederhanaan operasi yang dimungkinkan oleh solusi IBM Spectrum telah memungkinkan kami untuk memperluas lingkungan HPC kami tanpa menambah tim manajemen kami, sehingga menghemat sebanyak dua FTE [karyawan penuh waktu]."

Dilengkapi dengan solusi IBM Spectrum Storage™, University of Birmingham memiliki perlindungan berlapis-lapis terhadap kehilangan data, memastikan bahwa para peneliti selalu dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan. Karena universitas terus mendorong batas kemampuan HPC, teknologi ini membantu tim Komputasi Riset menggunakan sumber daya secara maksimal.

Thompson menyimpulkan: "Kami akan menerapkan server berbasis prosesor IBM POWER9 baru untuk mendukung proyek AI, ini akan menjadi penyebaran PowerAI terbesar di Inggris dan merupakan bagian dari kolaborasi dengan IBM untuk membantu skill peneliti kami untuk menggunakan systems. Untuk memaksimalkannya, kami berencana untuk membeli sistem penyimpanan berkinerja sangat tinggi. Kemampuan untuk menambahkan sumber daya baru dengan lancar dan menyajikannya kepada pengguna kami secara transparan dengan bantuan dari Spectrum Scale sangat penting."