University of Auckland beralih ke badan mahasiswa mereka untuk mengembangkan solusi agen
Para peneliti di Universitas Auckland, Waipapa Taumata Rau, sebuah lembaga pendidikan terkemuka di Selandia Baru, telah lama menghadapi tantangan dari kompleksitas pendanaan, etika, dan persyaratan peraturan untuk penelitian.
Sebelum memulai suatu proyek penelitian, peneliti umumnya diwajibkan mengajukan beberapa permohonan hibah kepada lembaga pendanaan domestik maupun internasional, masing-masing dengan persyaratan kelayakan, formulir aplikasi, dan kriteria penilaian yang spesifik. Begitu dana tersedia, para peneliti wajib mengurus izin etik dari komite etik di tingkat nasional atau institusi sebelum melakukan riset yang melibatkan manusia atau hewan. Selain itu, peneliti diwajibkan memperoleh izin ekspor dari pemerintah Selandia Baru apabila hendak membagikan data atau teknologi yang masuk dalam kategori terbatas kepada mitra penelitian di luar negeri. Semua persyaratan ini kerap menimbulkan hambatan dan keterlambatan bagi peneliti, sekaligus memangkas waktu yang seharusnya dapat difokuskan pada penelitian.
Untuk mengatasi penundaan yang membuat frustrasi ini, Universitas berkolaborasi dengan IBM® untuk menyelenggarakan hackathon bagi mahasiswa Master of AI mereka. Inisiatif ini didorong oleh spesialis AI senior dan AI generatif di IBM® dan Dr. Thomas Lacombe, Direktur program Master of Artificial Intelligence (MAI) Universitas. Bersama-sama, mreka mengembangkan kerangka hackathon berbasis proses aplikasi riset, menggunakan contoh penggunaan dari Nick Kearns, Research and Innovation Office Universitas. Untuk membantu para siswa, IBM® menyediakan platform teknologi—IBM® watsonx.ai dan IBM® watsonx Assistant® — bersama dengan input terstruktur untuk kriteria evaluasi hackathon, mentorship dan keahlian teknis, bersama dengan IBM® Business Partner ElementX.
Dengan IBM® watsonx.ai, para peserta lomba dari kalangan mahasiswa berfokus merancang agen inovatif yang didukung AI untuk merampingkan pengajuan dan evaluasi untuk aplikasi pendanaan, persetujuan etik, dan izin ekspor. Melalui penggunaan data dari dokumen publik dan teknik prompting dengan beberapa contoh yang disesuaikan dengan standar peninjau, tim mahasiswa menghasilkan prototipe solusi yang memberikan masukan relevan dan sesuai konteks bagi peneliti untuk membantu memperbaiki kualitas aplikasi sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan lembaga pendanaan, universitas, maupun pemerintah.
Bukti konsep yang dihasilkan mahasiswa membuktikan manfaat sekaligus kelayakan solusi AI agen untuk mendukung administrasi penelitian, serta membuka peluang besar dalam menghemat waktu para peneliti. Dari contoh aplikasi yang diuji, agen AI mengarahkan 95% dari mereka ke komite yang benar dan mendeteksi 85% kesalahan yang diketahui selama proses aplikasi.
Setelah hackathon, Universitas, dan IBM® terus berkolaborasi dalam mengembangkan solusi agen perusahaan untuk administrasi penelitian. Diselenggarakan di IBM® Cloud, solusi yang menggunakan IBM® watsonx beroperasi dengan biaya rendah, yang menjadikannya alat yang dapat diskalakan dan sesuai permintaan untuk Universitas.
University of Auckland , yang didirikan pada tahun 1883, adalah universitas terbesar di Selandia Baru, yang melayani lebih dari 40.000 mahasiswa. Lembaga ini terkenal akan keunggulannya dalam penelitian dan komitmennya terhadap inovasi, menyediakan berbagai program sarjana dan pascasarjana di berbagai disiplin ilmu.
ElementX adalah perusahaan teknologi yang berspesialisasi dalam mengembangkan solusi AI dan machine learning yang canggih. ElementX berfokus pada penciptaan produk inovatif yang meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi melalui otomatisasi cerdas dan insight berbasis data. ElementX berkolaborasi erat dengan klien untuk menyesuaikan solusi yang memenuhi kebutuhan unik mereka, memanfaatkan teknologi mutakhir untuk memecahkan tantangan kompleks dan mendorong transformasi digital. Keahlian mereka mencakup berbagai industri, memastikan hasil yang kuat, dapat diskalakan, dan berdampak.
