Para peneliti di Universitas Auckland, Waipapa Taumata Rau, sebuah lembaga pendidikan terkemuka di Selandia Baru, telah lama menghadapi tantangan dari kompleksitas pendanaan, etika, dan persyaratan peraturan untuk penelitian.

Sebelum memulai suatu proyek penelitian, peneliti umumnya diwajibkan mengajukan beberapa permohonan hibah kepada lembaga pendanaan domestik maupun internasional, masing-masing dengan persyaratan kelayakan, formulir aplikasi, dan kriteria penilaian yang spesifik. Begitu dana tersedia, para peneliti wajib mengurus izin etik dari komite etik di tingkat nasional atau institusi sebelum melakukan riset yang melibatkan manusia atau hewan. Selain itu, peneliti diwajibkan memperoleh izin ekspor dari pemerintah Selandia Baru apabila hendak membagikan data atau teknologi yang masuk dalam kategori terbatas kepada mitra penelitian di luar negeri. Semua persyaratan ini kerap menimbulkan hambatan dan keterlambatan bagi peneliti, sekaligus memangkas waktu yang seharusnya dapat difokuskan pada penelitian.