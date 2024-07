Didirikan pada tahun 2003, UAL ( tautan berada di luar ibm.com) terdiri dari enam perguruan tinggi dan institut, termasuk Camberwell College of Arts, Central Saint Martins, Chelsea College of Arts, London College of Communication, London College of Fashion, dan Wimbledon College of Arts. Dengan sekitar 13.000 mahasiswa sarjana dan 3.500 mahasiswa pascasarjana per tahun, universitas ini merupakan salah satu perguruan tinggi seni paling bergengsi di dunia.