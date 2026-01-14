UMass Memorial Health mentransformasi manajemen perangkat mereka dengan IBM MaaS360
UMass Memorial Health, sistem kesehatan terbesar di Massachusetts tengah, mengoperasikan jaringan rumah sakit dan pusat perawatan primer yang terus berkembang di tujuh hingga delapan wilayah. Dengan akuisisi baru-baru ini, termasuk Rumah Sakit Regional Milford, ekosistem TI mereka telah berkembang pesat. Mengelola perangkat untuk departemen yang berbeda, seperti kardiologi, keperawatan, UGD, ICU, dan kios, merupakan hal yang menantang karena setiap departemen memiliki aplikasi, tata letak, dan kebutuhan jaringan yang berbeda. Kustomisasi per departemen seperti itu membuat manajemen perangkat yang seragam menjadi sulit.
Solusi manajemen perangkat mobile tradisional (MDM) sering mengharuskan tim TI untuk mengonfigurasi kebijakan melalui beberapa antarmuka. Penyedia MDM utama lainnya memaksa admin untuk beralih di antara pengaturan kepatuhan, fitur perangkat, dan halaman konfigurasi. Hal ini menciptakan penundaan dan inefisiensi, terutama dalam perawatan kesehatan, di mana teknologi secara langsung berdampak pada hasil pasien dan produktivitas dokter.
Tantangan lain datang dari penggunaan perangkat bersama. Perawat, dokter, teknisi, dan karyawan gudang sering menggunakan perangkat iPad atau Zebra yang sama selama shift. Penugasan pengguna secara aman sambil tetap mematuhi peraturan tidak berjalan lancar dalam solusi yang bersaing. Menambah kerumitan, UMass memerlukan kemampuan untuk menerapkan kebijakan secara cepat di ribuan perangkat—tanpa mengharuskan tenaga medis bergantung pada tim TI untuk setiap pembaruan.
Kenyataan ini berarti UMass Memorial Health membutuhkan platform MDM yang dapat memberikan konsistensi, fleksibilitas, dan ketahanan dalam skala besar. Tim TI mereka mencari solusi yang menyederhanakan penerapan, memperkuat keamanan, mengurangi biaya operasional TI, dan memberdayakan para perawat dengan alat yang tepat pada waktu yang tepat. Untuk UMass Memorial Health, taruhannya tinggi: setiap waktu henti atau kesalahan konfigurasi berisiko mengganggu pemberian perawatan, alur kerja persetujuan pasien, dan bahkan manajemen inventaris.
Untuk mengatasi tantangan yang makin meningkat, UMass Memorial Health mengadopsi solusi IBM® MaaS360® Unified Endpoint Management (UEM) sebagai solusi MDM yang diterapkan secara menyeluruh di seluruh perusahaan. Platform ini menyediakan antarmuka tunggal yang didorong oleh kebijakan untuk mengelola konfigurasi, aplikasi, dan kepatuhan di ribuan perangkat. Tidak seperti alat lainnya, MaaS360 memungkinkan administrator TI untuk mengonfigurasi layar beranda, membatasi akses web, menerapkan kode sandi, dan menetapkan aplikasi—semuanya dalam kerangka kerja kebijakan terpadu.
Solusinya juga memberdayakan klinisi. Perawat sekarang dapat mengakses katalog aplikasi MaaS360 khusus untuk mengunduh alat khusus departemen tanpa mengirimkan tiket TI, secara dramatis mempercepat akses ke sumber daya. Administrasi berbasis peran membantu para pemimpin TI menetapkan izin yang tepat kepada teknisi dan insinyur, melindungi kebijakan dari perubahan yang tidak disengaja. Memilih MaaS360 memungkinkan para pemimpin TI untuk fokus pada pertumbuhan dan inovasi daripada menangani masalah perangkat secara mendesak.
Seperti yang ditekankan oleh Venkat, “MaaS360 memberi kami fleksibilitas dan keandalan—mulai dari penegakan kebijakan hingga administrasi berbasis peran—yang memastikan dokter kami dapat berfokus pada pasien sementara IT mengelola mobilitas dengan lancar di latar belakang.”
Adopsi MaaS360 memberikan manfaat yang terukur untuk UMass Memorial Health, meningkatkan operasi TI dan pemberian perawatan pasien. Hasilnya termasuk peningkatan efisiensi, keandalan yang lebih tinggi, dan pengalaman pengguna yang lebih baik di seluruh sistem perawatan kesehatan mereka.
Hasil ini menunjukkan bagaimana MaaS360 tidak hanya merupakan alat manajemen tetapi juga pendorong perawatan yang berpusat pada pasien. Dengan menyederhanakan administrasi perangkat, meningkatkan waktu aktif, dan mengurangi hambatan klinisi, UMass Memorial Health telah mengubah strategi mobilitas digital mereka menjadi keunggulan operasional sejati.
UMass Memorial Health adalah sistem kesehatan nirlaba terbesar di Massachusetts tengah, yang melayani jutaan pasien setiap tahunnya. Sistem ini mencakup jaringan rumah sakit, pusat perawatan primer, dan praktik khusus yang tersebar di berbagai wilayah. Mereka memberikan perawatan yang penuh kasih sayang dan berkualitas tinggi sambil mengembangkan pendidikan dan penelitian medis di wilayah tersebut. Mereka telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mengakuisisi beberapa rumah sakit untuk memperluas jangkauan mereka. UMass berkomitmen untuk mengadopsi solusi TI canggih untuk mencapai misi mereka: untuk meningkatkan kesehatan populasi pasien mereka yang beragam dengan kasih sayang, kualitas, dan inovasi.
