UMass Memorial Health, sistem kesehatan terbesar di Massachusetts tengah, mengoperasikan jaringan rumah sakit dan pusat perawatan primer yang terus berkembang di tujuh hingga delapan wilayah. Dengan akuisisi baru-baru ini, termasuk Rumah Sakit Regional Milford, ekosistem TI mereka telah berkembang pesat. Mengelola perangkat untuk departemen yang berbeda, seperti kardiologi, keperawatan, UGD, ICU, dan kios, merupakan hal yang menantang karena setiap departemen memiliki aplikasi, tata letak, dan kebutuhan jaringan yang berbeda. Kustomisasi per departemen seperti itu membuat manajemen perangkat yang seragam menjadi sulit.

Solusi manajemen perangkat mobile tradisional (MDM) sering mengharuskan tim TI untuk mengonfigurasi kebijakan melalui beberapa antarmuka. Penyedia MDM utama lainnya memaksa admin untuk beralih di antara pengaturan kepatuhan, fitur perangkat, dan halaman konfigurasi. Hal ini menciptakan penundaan dan inefisiensi, terutama dalam perawatan kesehatan, di mana teknologi secara langsung berdampak pada hasil pasien dan produktivitas dokter.

Tantangan lain datang dari penggunaan perangkat bersama. Perawat, dokter, teknisi, dan karyawan gudang sering menggunakan perangkat iPad atau Zebra yang sama selama shift. Penugasan pengguna secara aman sambil tetap mematuhi peraturan tidak berjalan lancar dalam solusi yang bersaing. Menambah kerumitan, UMass memerlukan kemampuan untuk menerapkan kebijakan secara cepat di ribuan perangkat—tanpa mengharuskan tenaga medis bergantung pada tim TI untuk setiap pembaruan.

Kenyataan ini berarti UMass Memorial Health membutuhkan platform MDM yang dapat memberikan konsistensi, fleksibilitas, dan ketahanan dalam skala besar. Tim TI mereka mencari solusi yang menyederhanakan penerapan, memperkuat keamanan, mengurangi biaya operasional TI, dan memberdayakan para perawat dengan alat yang tepat pada waktu yang tepat. Untuk UMass Memorial Health, taruhannya tinggi: setiap waktu henti atau kesalahan konfigurasi berisiko mengganggu pemberian perawatan, alur kerja persetujuan pasien, dan bahkan manajemen inventaris.