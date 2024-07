TUI bertujuan untuk mencapai efisiensi biaya dengan menghadirkan visibilitas penuh terhadap pengeluaran cloud di semua akun dan penyedia layanan, termasuk biaya kontainer, dukungan, dan layanan bersama. Hal ini dicapai melalui penerapan Apptio Cloudability. Platform ini memungkinkan korelasi berkelanjutan dari pengeluaran cloud terhadap tujuan bisnis, dengan pelaporan di tingkat aplikasi dan unit bisnis.

Implementasi Cloudability TUI telah memungkinkan pengambilan keputusan investasi cloud yang terinformasi dan pelacakan anggaran yang lebih baik di tingkat tim. Dengan perencanaan dan prakiraan yang didukung oleh machine learning, Cloudability juga memberikan visibilitas yang tepat waktu terhadap tren dan anomali biaya, sehingga tim IT dapat bekerja dengan unit bisnis untuk mengevaluasi tindakan yang tepat dan peluang optimasi yang memungkinkan.



“Dengan platform Apptio terpusat untuk manajemen keuangan cloud, kami sekarang memiliki database terpadu untuk biaya teknologi dan perencanaan dari IT hingga keuangan hingga departemen dan manajemen bisnis,” kata Yasin Quareshy, Kepala Teknologi, Cloud, di TUI Group. “Untuk pemahaman yang lebih baik mengenai analisis biaya/nilai, setiap peran memiliki pandangan tersendiri mengenai area yang relevan bagi mereka.”



Pandangan menyeluruh terhadap nilai bisnis yang direalisasikan melalui infrastruktur cloud mereka mendukung manajemen perubahan teknologi TUI menuju budaya FinOps: kolaborasi lintas departemen untuk inovasi Agile, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan dengan menggunakan mekanisme kontrol atau metrik.



Untuk melakukan ini, Apptio Cloudability menyederhanakan proses chargeback dan showback. Ini berarti IT Finance dapat memberikan sumber daya cloud yang menjadi tanggung jawabnya kepada unit bisnis dan menagihnya secara akurat. “Ini meningkatkan kesadaran biaya untuk IT dan mendorong tim untuk mengoptimalkan beban kerja cloud untuk profitabilitas maksimum,” kata João Vieira Santos, Head of Technology, TUI.

Untuk membangun budaya FinOps di antara tim IT yang tersebar secara geografis, langkah pertama adalah menerapkan Apptio Cloudability dan kemudian melatih kelompok pengguna pusat. Praktik terbaik FinOps dibuat selama proses ini dan dibagikan kepada tim yang kemudian dilatih untuk memastikan konsistensi di seluruh perusahaan dalam kerangka kerja dan proses yang berfokus pada cloud.