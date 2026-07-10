trivago memberdayakan tim dengan platform GenAI multi-penyedia

Bekerja sama dengan IBM Consulting, trivago membangun dan menskalakan “trivago Copilot” yang meningkatkan produktivitas, akses pengetahuan, dan pengambilan keputusan
Peluncuran AI generatif menandai titik balik dalam bagaimana pekerjaan dibuat, didokumentasikan, dan dieksekusi di seluruh industri. Pekerja pengetahuan tiba-tiba mendapatkan cara baru untuk menyusun ide, mencari informasi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Pada saat yang sama, organisasi menghadapi ketidakpastian yang berkembang seputar akses ke model, tata kelola data, dan cara mengaktifkan alat-alat ini dengan aman dalam skala besar. Selain itu, trivago perlu menangani perlindungan data Eropa yang ketat dan persyaratan kedaulatan digital. Penggunaan alat AI publik menimbulkan kekhawatiran tentang informasi perusahaan sensitif yang diproses atau ditransfer ke luar UE, membatasi kemampuan tim untuk secara bebas bereksperimen dengan AI generatif. Ini menciptakan kebutuhan mendesak akan lingkungan kelas perusahaan yang aman di mana karyawan dapat berinteraksi dengan AI dengan aman sambil memastikan residensi data, tata kelola, dan kepatuhan terhadap peraturan UE. Risikonya tidak hanya mengadopsi teknologi yang salah tetapi juga bergerak terlalu lambat sementara sifat pekerjaan sudah berubah.
Dalam konteks yang lebih luas ini, trivago menyadari bahwa tantangan yang ada akan menjadi lebih terlihat tanpa pendekatan baru. Pasar bergerak cepat, dengan model yang berbeda unggul dalam tugas yang berbeda. Biaya pengelolaan berlangganan, login, dan konteks mental yang terpisah mengikis peningkatan produktivitas yang seharusnya diberikan oleh AI. Pada saat yang sama, konsolidasi di sekitar satu penyedia bukanlah alternatif yang aman: perubahan harga, penghentian model, atau gangguan layanan dapat mengganggu alur kerja dengan sedikit pemberitahuan, menciptakan risiko konsentrasi yang tidak dapat diabaikan oleh organisasi. Tantangan ini menciptakan peluang bagi trivago untuk membangun antarmuka yang aman dan terpadu untuk berinteraksi dengan data perusahaan menggunakan AI, menyederhanakan akses ke informasi terdistribusi sekaligus memungkinkan penggunaan AI generatif yang aman, sesuai, dan dapat diskalakan dalam lingkungan yang terkendali.
Membuat dokumentasi berkualitas tinggi, rencana proyek, dan kasus bisnis membutuhkan upaya manual yang signifikan, memperlambat eksekusi dalam lingkungan kewirausahaan yang bergerak cepat.
trivago membutuhkan cara untuk menanggapi perubahan AI generatif sambil meningkatkan produktivitas, melestarikan pengetahuan, dan memberdayakan karyawan di semua tingkatan untuk bekerja lebih cepat dan membuat keputusan yang lebih baik.
Untuk mengubah AI generatif menjadi kemampuan perusahaan yang andal, trivago bermitra dengan IBM untuk merancang dan mengembangkan kopilot AI internalnya, yang disebut “trivago Copilot”. Melalui Desain dan Rekayasa Produk Digital dari IBM Consulting, IBM dan trivago berkolaborasi untuk membangun fondasi terbuka yang fleksibel yang mampu mendukung beberapa penyedia model bahasa besar sambil mempertahankan tata kelola, keamanan, dan kontrol data regional. Pengalaman trivago Copilot selaras dengan kopilot perusahaan modern, memanfaatkan fondasi cloud untuk menghadirkan produktivitas berbasis AI yang aman dan dapat diskalakan.
Tim-tim tersebut mengembangkan cara yang konsisten dan otomatis untuk menyiapkan serta mengelola data dan integrasi yang mendasarinya, sehingga memungkinkan iterasi yang lebih cepat dan penskalaan yang andal di seluruh organisasi. Yayasan ini memungkinkan trivago untuk memperluas kopilot melampaui pembuatan konten dan mengembangkannya menjadi pengalaman pencarian perusahaan yang menghubungkan email, pesan Slack, dan sistem dokumentasi, membuat pengetahuan lebih mudah untuk diambil terlepas dari di mana ia berada. Kemampuan ini lebih ditingkatkan melalui retrieval-augmented generation (RAG), memastikan bahwa respons AI didasarkan pada data internal trivago sambil menjaga semua informasi dengan aman dalam lingkungan yang terkendali. Pendekatan ini memperkuat kedaulatan digital dengan mencegah data sensitif terpapar ke sistem eksternal.
Untuk melampaui pengambilan pengetahuan, trivago menerapkan otomatisasi yang aman dan berbasis AI dari alur kerja harian. Karyawan sekarang dapat menjalankan tugas seperti mengirim email melalui Outlook, merangkum percakapan Slack, dan membuat atau memperbarui tiket Jira melalui petunjuk sederhana. Hal ini memungkinkan tim untuk pindah dari konsumsi informasi pasif ke eksekusi tugas aktif menggunakan AI. Platform ini juga memanfaatkan agen AI untuk mengeksekusi kode, menghasilkan dan mengunduh file, membuat gambar, dan berinteraksi dengan berbagai format file, semakin memperluas cakupan apa yang dapat dicapai karyawan melalui satu antarmuka.
Untuk beralih dari platform ke praktik, trivago meluncurkan Copilot bersama Hari Pembelajaran AI di seluruh perusahaan: 25 sesi yang dibangun di sekitar kasus penggunaan nyata, dihadiri oleh sekitar 70% perusahaan.
Alih-alih membatasi AI untuk sekelompok kecil spesialis, trivago berfokus pada pemberdayaan luas di seluruh tenaga kerja. Grup Duta AI khusus membantu menentukan tujuan, berbagi praktik terbaik, dan membimbing karyawan melalui eksperimen langsung, sementara kepemimpinan secara aktif memperkuat budaya rasa ingin tahu, belajar, dan penggunaan AI yang bertanggung jawab.
Seperti yang dijelaskan Carolina Muradas, Kepala AI, Strategi dan Operasi Lead di trivago, “Risiko tidak mengadopsi AI jauh lebih tinggi daripada risiko belajar dengan melakukan. Dengan bekerja sama dengan IBM, kami dapat pindah dari konsep ke produksi lebih cepat daripada yang kami miliki sendiri. Sekarang tim kami memulai proyek dari perspektif yang lebih tinggi.”
Dengan bekerja sama dengan IBM, trivago memastikan bahwa adopsi AI pindah melampaui eksperimen, menanamkan AI ke dalam cara kerja sehari-hari daripada memperlakukannya sebagai inisiatif mandiri. Semua kemampuan dirancang dengan mempertimbangkan residensi data UE, memastikan bahwa data perusahaan, output yang dihasilkan, dan interaksi pengguna tetap aman di wilayah tersebut.
Dalam tahun-tahun pertama menggunakan trivago Copilot, karyawan melaporkan penghematan rata-rata delapan hari kerja per tahun pada tahun pertama, pada tahun 2023. Saat ini, lebih dari 600 karyawan secara aktif menggunakan platform ini, dengan adopsi mencapai sekitar 90% dari tenaga kerja yang memenuhi syarat, menunjukkan integrasi yang kuat ke dalam operasi sehari-hari. Pada tahun ketiga, pada tahun 2025, angka itu lebih dari dua kali lipat menjadi lebih dari 16,6 hari per karyawan, mencerminkan adopsi yang luas dan integrasi tim yang lebih dalam dengan trivago Copilot.
Di luar penghematan waktu, trivago memperkuat cara pengetahuan ditangkap, disusun, dan digunakan kembali. Enterprise Search mengurangi pengerjaan ulang dengan mempermudah akses ke keputusan, dokumentasi, dan konteks di masa lalu, sementara tim meningkatkan kualitas keseluruhan dokumentasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Karyawan sekarang dapat memulai inisiatif dari dasar yang lebih terinformasi, dengan visibilitas yang lebih jelas ke dalam wawasan yang ada. Selain akses pengetahuan, karyawan sekarang dapat mengotomatiskan alur kerja rutin dan melaksanakan tindakan langsung melalui platform, mengurangi upaya manual dan membebaskan waktu untuk pekerjaan bernilai lebih tinggi.
Sebagai Hasil, trivago mempersingkat waktu dari ide hingga eksekusi, memungkinkan eksperimen dan iterasi yang lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas. Yang penting, trivago mencapai transformasi ini sambil mempertahankan kontrol penuh atas datanya, memastikan kepatuhan terhadap peraturan Eropa dan membangun lingkungan yang tepercaya dan aman untuk adopsi AI perusahaan. Hasilnya tidak hanya produktivitas yang lebih tinggi, tetapi cara kerja yang lebih konsisten dan tangguh yang memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi karena AI generatif terus berkembang. Akshay Sureka, Associate Partner di IBM Consulting, merangkum: “Dampak sebenarnya berasal dari menyematkan AI ke dalam alur kerja sehari-hari. Dengan menghubungkan pengetahuan perusahaan dan mengaktifkan tindakan melalui satu antarmuka, tim trivago dapat pindah lebih cepat dengan lebih percaya diri.”
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© Hak Cipta IBM Corporation. Juni, 2026.
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