trivago memberdayakan tim dengan platform GenAI multi-penyedia

Untuk mengubah AI generatif menjadi kemampuan perusahaan yang andal, trivago bermitra dengan IBM untuk merancang dan mengembangkan kopilot AI internalnya, yang disebut “trivago Copilot”. Melalui Desain dan Rekayasa Produk Digital dari IBM Consulting, IBM dan trivago berkolaborasi untuk membangun fondasi terbuka yang fleksibel yang mampu mendukung beberapa penyedia model bahasa besar sambil mempertahankan tata kelola, keamanan, dan kontrol data regional. Pengalaman trivago Copilot selaras dengan kopilot perusahaan modern, memanfaatkan fondasi cloud untuk menghadirkan produktivitas berbasis AI yang aman dan dapat diskalakan.

Tim-tim tersebut mengembangkan cara yang konsisten dan otomatis untuk menyiapkan serta mengelola data dan integrasi yang mendasarinya, sehingga memungkinkan iterasi yang lebih cepat dan penskalaan yang andal di seluruh organisasi. Yayasan ini memungkinkan trivago untuk memperluas kopilot melampaui pembuatan konten dan mengembangkannya menjadi pengalaman pencarian perusahaan yang menghubungkan email, pesan Slack, dan sistem dokumentasi, membuat pengetahuan lebih mudah untuk diambil terlepas dari di mana ia berada. Kemampuan ini lebih ditingkatkan melalui retrieval-augmented generation (RAG), memastikan bahwa respons AI didasarkan pada data internal trivago sambil menjaga semua informasi dengan aman dalam lingkungan yang terkendali. Pendekatan ini memperkuat kedaulatan digital dengan mencegah data sensitif terpapar ke sistem eksternal.

Untuk melampaui pengambilan pengetahuan, trivago menerapkan otomatisasi yang aman dan berbasis AI dari alur kerja harian. Karyawan sekarang dapat menjalankan tugas seperti mengirim email melalui Outlook, merangkum percakapan Slack, dan membuat atau memperbarui tiket Jira melalui petunjuk sederhana. Hal ini memungkinkan tim untuk pindah dari konsumsi informasi pasif ke eksekusi tugas aktif menggunakan AI. Platform ini juga memanfaatkan agen AI untuk mengeksekusi kode, menghasilkan dan mengunduh file, membuat gambar, dan berinteraksi dengan berbagai format file, semakin memperluas cakupan apa yang dapat dicapai karyawan melalui satu antarmuka.

Untuk beralih dari platform ke praktik, trivago meluncurkan Copilot bersama Hari Pembelajaran AI di seluruh perusahaan: 25 sesi yang dibangun di sekitar kasus penggunaan nyata, dihadiri oleh sekitar 70% perusahaan.

Alih-alih membatasi AI untuk sekelompok kecil spesialis, trivago berfokus pada pemberdayaan luas di seluruh tenaga kerja. Grup Duta AI khusus membantu menentukan tujuan, berbagi praktik terbaik, dan membimbing karyawan melalui eksperimen langsung, sementara kepemimpinan secara aktif memperkuat budaya rasa ingin tahu, belajar, dan penggunaan AI yang bertanggung jawab.

Seperti yang dijelaskan Carolina Muradas, Kepala AI, Strategi dan Operasi Lead di trivago, “Risiko tidak mengadopsi AI jauh lebih tinggi daripada risiko belajar dengan melakukan. Dengan bekerja sama dengan IBM, kami dapat pindah dari konsep ke produksi lebih cepat daripada yang kami miliki sendiri. Sekarang tim kami memulai proyek dari perspektif yang lebih tinggi.”

Dengan bekerja sama dengan IBM, trivago memastikan bahwa adopsi AI pindah melampaui eksperimen, menanamkan AI ke dalam cara kerja sehari-hari daripada memperlakukannya sebagai inisiatif mandiri. Semua kemampuan dirancang dengan mempertimbangkan residensi data UE, memastikan bahwa data perusahaan, output yang dihasilkan, dan interaksi pengguna tetap aman di wilayah tersebut.