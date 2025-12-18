Trade Works terlibat dalam perencanaan dan pengembangan sistem transaksi online untuk lembaga keuangan dan pembangunan platform e-commerce, di samping sistem lainnya. Dengan pengembangan paket in-house, layanan cloud, dan layanan infrastruktur autentikasi multi-faktor sebagai andalannya, perusahaan ini telah lama mendukung sistem yang stabil dan kelancaran transaksi keuangan melalui layanan terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan dan operasi.

Di bidang sistem transaksi keuangan, yang merupakan pilar bisnis Trade Works, ada sejumlah masalah yang dihadapi lembaga keuangan selama bertahun-tahun. Sistem FX/CFD konvensional dikembangkan dan diimplementasikan secara individual oleh masing-masing institusi, yang pasti menyebabkan periode pengembangan yang lebih lama dan peningkatan biaya. Selain itu, biaya renovasi karena kebutuhan investor dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan tumpang tindih, sehingga meningkatkan beban biaya secara keseluruhan di seluruh arsitektur sistem. Tantangan-tantangan ini tidak hanya mengurangi keunggulan kompetitif lembaga keuangan dan menghambat akuisisi investor baru, tetapi juga mempersulit pendatang baru di pasar FX/CFD.

Ada kebutuhan mendesak bagi lembaga keuangan untuk meningkatkan pengalaman investor dan memperluas layanan dengan menyediakan layanan multi-fungsi untuk menyelesaikan masalah ini dan mempromosikan penggunaan lebih lanjut.