Trade Works telah membangun platform perdagangan keuangan inovatif yang mengurangi biaya dan waktu dengan berbagi sistem FX/CFD.
Trade Works terlibat dalam perencanaan dan pengembangan sistem transaksi online untuk lembaga keuangan dan pembangunan platform e-commerce, di samping sistem lainnya. Dengan pengembangan paket in-house, layanan cloud, dan layanan infrastruktur autentikasi multi-faktor sebagai andalannya, perusahaan ini telah lama mendukung sistem yang stabil dan kelancaran transaksi keuangan melalui layanan terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan dan operasi.
Di bidang sistem transaksi keuangan, yang merupakan pilar bisnis Trade Works, ada sejumlah masalah yang dihadapi lembaga keuangan selama bertahun-tahun. Sistem FX/CFD konvensional dikembangkan dan diimplementasikan secara individual oleh masing-masing institusi, yang pasti menyebabkan periode pengembangan yang lebih lama dan peningkatan biaya. Selain itu, biaya renovasi karena kebutuhan investor dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan tumpang tindih, sehingga meningkatkan beban biaya secara keseluruhan di seluruh arsitektur sistem. Tantangan-tantangan ini tidak hanya mengurangi keunggulan kompetitif lembaga keuangan dan menghambat akuisisi investor baru, tetapi juga mempersulit pendatang baru di pasar FX/CFD.
Ada kebutuhan mendesak bagi lembaga keuangan untuk meningkatkan pengalaman investor dan memperluas layanan dengan menyediakan layanan multi-fungsi untuk menyelesaikan masalah ini dan mempromosikan penggunaan lebih lanjut.
Untuk mengatasi masalah ini, Trade Works berfokus pada layanan jenis penyedia layanan aplikasi sistem FX/CFD (ASP). Trade Works menggunakan IBM® Power/IBM i, yang memiliki ketersediaan dan kinerja yang sangat baik, untuk membangun fondasi yang kokoh.
Selain itu, dengan memanfaatkan kekuatan akumulasi keahliannya dalam teknologi tinggi dan keamanan pada platform cloud, serta desain UI/UX yang menekankan kegunaan, perusahaan mulai mengembangkan layanan tipe ASP baru dengan anggota yang memiliki pengalaman luas dalam sistem transaksi keuangan.
"Untuk membangun sistem keuangan yang sangat penting, kami membutuhkan stabilitas dan keandalan, terutama dalam perdagangan FX/CFD, di mana kekuatan pemrosesan yang tinggi untuk memproses sejumlah besar data transaksi secara real time sangat penting. Juga, penguatan langkah-langkah keamanan, yang menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir, juga merupakan masalah utama. Kami memilih IBM Power/IBM i sebagai platform optimal untuk memenuhi persyaratan ini secara keseluruhan, kata " Kazuyuki Nakahara, Executive Officer Divisi Solusi perusahaan.
Inisiatif ini menghasilkan layanan ASP bersama TradePower FX/CFD yang inovatif untuk lembaga keuangan. Selain pengurangan biaya berkat skalabilitas layanan bersama, perusahaan berhasil secara drastis mengurangi hambatan biaya untuk masuk.
Trade Works menyediakan TradePower FX/CFD ke layanan perdagangan margin valuta asing GMO Aozora Net Bank GMO Aozora FX. Bank memulai operasi produksi pada 10 Agustus 2025, dan terus mempercepat evolusi layanan FX/CFD ke depan.
Dimulai dengan pengenalan di GMO Aozora Net Bank, Trade Works berencana untuk lebih memperluas bisnisnya di pasar FX/CFD dan memperkenalkan sistem tersebut ke lebih banyak lembaga keuangan.
Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan berkontribusi pada pengembangan lembaga keuangan melalui peningkatan fungsional yang berkelanjutan, perusahaan akan terus mengembangkan manajemen risiko berbasis AI dan fungsi perdagangan otomatis, serta mendukung digitalisasi lembaga keuangan dengan tujuan untuk memperluas ke pasar luar negeri.
Trade Works Co., Ltd.(Tokyo Stock Exchange STD 3997, Minato-ku, Tokyo, Presiden: Masakatsu Saito) adalah perusahaan fintech yang merencanakan dan mengembangkan sistem transaksi internet untuk lembaga keuangan. Ini mencapai keandalan dan keamanan yang tinggi pada platform cloud, dengan kekuatan inti dalam desain UI/UX dan penekanan pada kegunaan. Banyak anggota perusahaan memiliki pengalaman luas di industri TI, dan menarik perhatian karena potensinya untuk mendukung layanan keuangan masa depan. Bersamaan dengan infrastruktur sistem pertukaran sekuritas generasi berikutnya dari Trade Works, mereka juga bertujuan untuk memperluas ke luar negeri dengan memanfaatkan layanan paket misi, AI generatif, dan banyak lagi.
Sangat dapat diskalakan dan andal, ini adalah keluarga server kinerja tinggi yang berfokus pada bisnis.
