Anshin Life menggunakan IBM watsonx.ai untuk mengklasifikasikan dan menganalisis masukan pelanggan, meningkatkan pemahaman pelanggan dan efisiensi operasional.
Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurance (selanjutnya disebut "Anshin Life") telah bekerja untuk memanfaatkan masukan pelanggan demi meningkatkan operasi dan kualitas layanan untuk mewujudkan operasi bisnis yang sepenuhnya berorientasi pada pelanggan.
Perusahaan menerima hingga 18.000 entri masukan pelanggan setiap tahun dari titik kontak pelanggan, termasuk panggilan telepon, online, dan survei. Sampai saat ini, pembacaan dan klasifikasi data tidak terstruktur ini dilakukan secara visual, satu per satu. Selain memakan banyak waktu, proses ini juga tunduk pada penilaian manusia yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam klasifikasi, yang merupakan penghalang untuk segera memanfaatkan dan mencerminkan masukan pelanggan dalam operasi bisnis.
Di masa lalu, klasifikasi menggunakan AI non-generatif dipertimbangkan, tetapi dengan machine learning konvensional, sulit untuk mempertahankan akurasi yang diharapkan karena upaya besar yang diperlukan untuk menyiapkan sejumlah besar data pelatihan dan melatih ulang.
Menanggapi masalah ini, Anshin Lifeberkreasi bersama IBM Client Engineering dan mulai mengembangkan model klasifikasi dan analisis menggunakan IBM watsonx.ai. Proyek ini berkembang melalui kolaborasi antara departemen bisnis dan TI, dengan mengintegrasikan keahlian masing-masing. Departemen bisnis bertanggung jawab untuk mendefinisikan persyaratan dan uji coba pengguna, sementara departemen TI bertanggung jawab atas manajemen proyek dan desain arsitektur. IBM mempresentasikan proposal implementasi dan memberikan pengetahuan tentang AI generatif. Dengan melanjutkan pengembangan yang tangkas pada siklus mingguan, masing-masing inisiatif direalisasikan dengan cepat.
Pada fase pertama yang berfokus pada “efisiensi bisnis,” masukan pelanggan dari panggilan telepon dan sumber lain ditangkap oleh AI generatif dan diklasifikasikan menjadi sekitar 40 kode di seluruh industri. Pada tahap kedua, untuk tujuan “analisis lanjutan,” kata kunci penting yang ditetapkan oleh perusahaan diekstraksi sebagai tagar dan analisis klaster dilakukan, sehingga memungkinkan untuk menganalisis data teks, yang sebelumnya menantang.
Dalam hal klasifikasi dan akurasi analisis, kombinasi dari watsonx.ai teknologi pemrosesan bahasa alami dan teknologi Generasi dengan dukungan pengambilan data (RAG) mencapai akurasi dan fleksibilitas tinggi. Karena watsonx.ai berjalan di cloud, perusahaan juga dapat menangani informasi pribadi dengan tenang.
Kemajuan proyek yang lancar didukung oleh “sistem pemilik aplikasi,” sebuah kerangka kerja di mana departemen bisnis dan TI bekerja sama untuk mengidentifikasi fungsi yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai dengan melanjutkan dari PoC ke pengembangan skala penuh dari awal yang kecil. Selain itu, dengan mengambil tantangan “mencobanya dulu” dengan target akurasi 70-80%, daripada mencari kesempurnaan sejak awal, upaya keseluruhan direvitalisasi, membantu proyek maju dengan kecepatan dan ketangkasan.
Koji Imakiire, manajer yang bertanggung jawab atas proyek milik Grup Dukungan Digital, Departemen Perencanaan TI Anshin Life, berbicara tentang bagaimana ia bekerja untuk berproses dengan lancar. “Mengontrol harapan untuk AI generatif adalah kuncinya, untuk menghindari jatuh ke dalam perkiraan yang meremehkan, atau sebaliknya terlalu percaya diri bahwa itu adalah 'alat universal yang dapat melakukan apa pun'. Untuk tujuan ini, penting bagi semua orang di departemen pengguna untuk melibatkan proyek dengan rasa kepuasan. Dengan melakukan verifikasi pengguna di setiap instance dengan produk yang benar-benar berfungsi dalam pengembangan tangkas mingguan, kami membuat perbaikan yang konsisten.”
Pengenalan AI generatif telah menghasilkan peningkatan di empat bidang: efisiensi operasional, standardisasi klasifikasi, pemanfaatan data dan pemeliharaan.
Imakiire menambahkan, "Inisiatif ini meningkatkan momentum untuk penggunaan AI generatif dalam Anshin Life." Perusahaan secara aktif meninjau proses lain setelah pengenalan AI generatif, bergerak untuk lebih meningkatkan efisiensi operasional. Faktanya, lebih dari 200 jenis kode digunakan dalam PoC selama tahap analisis, tetapi setelah operasi aktual, mereka mempertimbangkan operasi yang disederhanakan tanpanya. "Sebelum menggunakan AI generatif, klasifikasi saja membutuhkan banyak waktu, jadi kami tidak punya waktu untuk memikirkan efisiensi. Hari ini kami mampu meninjau proses lain yang ada," Imakiire menyimpulkan.
Koji Yamamoto, Direktur Anshin Life, juga berkomentar, "Kami sekarang melihat tren masukan pelanggan yang tidak diperhatikan sebelumnya. Kami berencana untuk merumuskan hipotesis mengenai mereka di masa depan, memungkinkan kami untuk mengambil tindakan yang lebih efektif."
Ke depannya, Anshin Life berencana untuk memperluas sistem ini ke departemen lain dan terus menantang dirinya sendiri dengan menguji potensi AI generatif di area baru.
Anshin Life sedang membangun sistem yang dapat dengan cepat membaca diversifikasi kebutuhan pelanggan melalui penggunaan AI generatif dan merefleksikannya secara fleksibel dalam strategi bisnis. Dengan mentransfer hasil ini ke lingkungan produksi, perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai baru di industri asuransi dengan memperkuat "operasi bisnis berorientasi pelanggan." Mereka juga akan memperluas dukungan pelanggan, produk, dan layanan melalui demonstrasi nilai kerja manusia yang difasilitasi dengan transisi AI ke lingkungan produksi.
Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurance mendukung ketenangan pikiran melalui asuransi jiwa sebagai anggota Tokio Marine Group. Dengan kepercayaan pelanggan sebagai titik awal dari semua kegiatan bisnis, mereka memberikan ketenangan pikiran melalui bisnis asuransi jiwa, berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang makmur, nyaman dan ekonomi yang kuat.
Dari meningkatkan efisiensi respons pelanggan hingga mengurangi beban kerja, gunakan AI untuk tugas sehari-hari dengan IBM watsonx.ai, studio pengembangan AI terintegrasi yang membangun AI dengan cara yang sederhana dan dapat diskalakan.
© Hak Cipta IBM Corporation 2025. IBM®, logo IBM® adalah merek dagang dari IBM® Corp. dan terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia. Dokumen ini berisi informasi terbaru pada tanggal penerbitan awal dan dapat diubah oleh IBM® tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bahkan di negara atau wilayah tempat IBM® beroperasi, produk tertentu mungkin tidak tersedia.
Semua studi kasus yang dikutip atau dijelaskan disajikan sebagai ilustrasi tentang cara beberapa klien menggunakan produk IBM dan hasil yang mungkin telah mereka capai. Biaya lingkungan dan karakteristik kinerja yang sebenarnya akan bervariasi, tergantung pada konfigurasi dan kondisi tiap klien.