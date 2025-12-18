Menanggapi masalah ini, Anshin Lifeberkreasi bersama IBM Client Engineering dan mulai mengembangkan model klasifikasi dan analisis menggunakan IBM watsonx.ai. Proyek ini berkembang melalui kolaborasi antara departemen bisnis dan TI, dengan mengintegrasikan keahlian masing-masing. Departemen bisnis bertanggung jawab untuk mendefinisikan persyaratan dan uji coba pengguna, sementara departemen TI bertanggung jawab atas manajemen proyek dan desain arsitektur. IBM mempresentasikan proposal implementasi dan memberikan pengetahuan tentang AI generatif. Dengan melanjutkan pengembangan yang tangkas pada siklus mingguan, masing-masing inisiatif direalisasikan dengan cepat.

Pada fase pertama yang berfokus pada “efisiensi bisnis,” masukan pelanggan dari panggilan telepon dan sumber lain ditangkap oleh AI generatif dan diklasifikasikan menjadi sekitar 40 kode di seluruh industri. Pada tahap kedua, untuk tujuan “analisis lanjutan,” kata kunci penting yang ditetapkan oleh perusahaan diekstraksi sebagai tagar dan analisis klaster dilakukan, sehingga memungkinkan untuk menganalisis data teks, yang sebelumnya menantang.

Dalam hal klasifikasi dan akurasi analisis, kombinasi dari watsonx.ai teknologi pemrosesan bahasa alami dan teknologi Generasi dengan dukungan pengambilan data (RAG) mencapai akurasi dan fleksibilitas tinggi. Karena watsonx.ai berjalan di cloud, perusahaan juga dapat menangani informasi pribadi dengan tenang.

Kemajuan proyek yang lancar didukung oleh “sistem pemilik aplikasi,” sebuah kerangka kerja di mana departemen bisnis dan TI bekerja sama untuk mengidentifikasi fungsi yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai dengan melanjutkan dari PoC ke pengembangan skala penuh dari awal yang kecil. Selain itu, dengan mengambil tantangan “mencobanya dulu” dengan target akurasi 70-80%, daripada mencari kesempurnaan sejak awal, upaya keseluruhan direvitalisasi, membantu proyek maju dengan kecepatan dan ketangkasan.

Koji Imakiire, manajer yang bertanggung jawab atas proyek milik Grup Dukungan Digital, Departemen Perencanaan TI Anshin Life, berbicara tentang bagaimana ia bekerja untuk berproses dengan lancar. “Mengontrol harapan untuk AI generatif adalah kuncinya, untuk menghindari jatuh ke dalam perkiraan yang meremehkan, atau sebaliknya terlalu percaya diri bahwa itu adalah 'alat universal yang dapat melakukan apa pun'. Untuk tujuan ini, penting bagi semua orang di departemen pengguna untuk melibatkan proyek dengan rasa kepuasan. Dengan melakukan verifikasi pengguna di setiap instance dengan produk yang benar-benar berfungsi dalam pengembangan tangkas mingguan, kami membuat perbaikan yang konsisten.”