Untuk meningkatkan kemampuan pemasaran digitalnya, The Works memilih IBM Watson Campaign Automation, menempatkan kampanye email multigelombang yang dipersonalisasi di ujung jari para pemasar untuk pertama kalinya.

"Salah satu aspek dari penawaran IBM yang paling mengesankan kami adalah dukungannya," lanjut Joseph. "Kami tahu dari pengalaman kami dengan IBM WebSphere Commerce bahwa IBM memiliki sumber daya terampil yang kami butuhkan untuk mendapatkan hasil maksimal dari investasi kami."

Elizabeth McNab, Manajer Pemasaran Email dan Sosial di The Works, menambahkan: "Dari perspektif teknologi pemasaran, IBM Watson Campaign Automation mengungguli solusi lain yang kami pertimbangkan. Kami melihat banyak sekali manfaat dari kemampuan untuk menyegmentasikan pelanggan kami berdasarkan data perilaku penelusuran dari situs web kami, dan untuk mengoptimalkan pesan-pesan kami untuk platform seluler. IBM Watson Campaign Automation juga memudahkan untuk mengintegrasikan data dari platform pihak ketiga, yang memungkinkan kami untuk memanfaatkan data dari sistem loyalitas pelanggan kami."

Saat ini, The Works menggunakan IBM Watson Campaign Automation untuk menyegmentasikan pelanggan berdasarkan perilaku penelusuran dan riwayat pembelian mereka, serta menjangkau dengan konten, penawaran, dan promosi yang relevan.

"Sebagai bisnis multisaluran, kami perlu menemukan cara-cara inovatif untuk berbicara dengan semua pelanggan kami, bukan hanya dengan pembeli online," kata Joseph. "Saat ini, setiap pelanggan di dalam toko yang mendaftar untuk mendapatkan kartu loyalitas diberi kesempatan untuk memilih komunikasi dari database IBM Watson Campaign Automation. Dengan melakukan pendekatan yang lebih proaktif dalam pengumpulan data, kami mendapatkan insight yang lebih dalam mengenai profil pelanggan secara individual, yang membantu kami membentuk pesan yang lebih menarik."

The Works kini dapat menggunakan analitik yang didukung AI di IBM Watson Campaign Automation untuk memvisualisasikan bagaimana pelanggan bereaksi terhadap email dan mengidentifikasi peluang untuk menyempurnakan kampanye di masa mendatang.

"Di masa lalu, kami tidak memiliki cara yang mudah untuk menentukan apa yang bekerja dengan baik dalam kampanye kami dan apa yang tidak, tetapi sekarang, semua itu telah berubah," komentar McNab. "Dengan peta panas klik-tayang di IBM Watson Campaign Automation, kami bisa melihat dengan jelas bagian mana dari email kami yang paling menarik perhatian. Dan kami sudah mulai membuat perubahan sebagai hasilnya. Sebagai contoh, baru-baru ini kami melihat bahwa promosi mainan dengan animasi GIF memiliki interaksi yang jauh lebih tinggi daripada promosi dengan gambar statis. Dengan memberikan insight ini kepada para desainer kami, kami telah melihat peningkatan yang signifikan dalam rasio klik-tayang untuk kampanye-kampanye ini."

The Works juga telah sukses menggunakan kemampuan Watson Marketing Assistant dari IBM Watson Campaign Automation. Sebagai pengguna awal solusi ini, The Works kini telah melatih asisten dalam terminologi internalnya dan menggunakannya setiap minggu untuk menyiapkan metrik interaksi pelanggan bagi dewan direksi perusahaan.