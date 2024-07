Sejak didirikan pada tahun 1916, The Conference Board Inc. (tautan berada di luar ibm.com) telah berkoordinasi dengan para eksekutif senior di berbagai industri dan geografis untuk membina komunitas kepemimpinan bisnis global. Organisasi ini, sebuah lembaga pemikir nirlaba yang digerakkan oleh para anggotanya, terlibat dalam penelitian terus-menerus dan mengembangkan pernyataan kebijakan komprehensif yang ditargetkan untuk membantu para pemimpin bisnis dalam mendorong inovasi dan menavigasi tantangan pasar saat ini. Asosiasi ini berkantor pusat di New York City dan juga memiliki kantor di Belgia, Cina dan Singapura.