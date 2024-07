Teknologi terus bergerak maju. Apa yang menjadi terobosan hari ini bisa menjadi hambatan yang ketinggalan zaman bagi bisnis Anda di masa mendatang. Kecuali perusahaan Anda memiliki anggaran IT yang tidak terbatas, hampir tidak mungkin untuk selalu mengikuti kemajuan teknologi dalam industri Anda. Sebaliknya, organisasi yang ada di dunia nyata harus merangkul strategi inovasi yang lebih bertahap dan tidak tergesa-gesa, dan bertindak hanya jika dirasa masuk akal. Tetapi tertinggal terlalu jauh dalam kemajuan IT juga dapat memberikan dampak negatif yang jelas pada apa yang dapat Anda tawarkan, kepada siapa Anda dapat memasarkannya, dan berapa banyak pendapatan yang dapat Anda peroleh. Didirikan kembali pada tahun 2009, jauh sebelum komputasi cloud menjadi hal yang umum, penyedia solusi Tetherfi Pte Ltd. telah mengembangkan penawarannya – terutama untuk sektor perbankan, jasa keuangan dan asuransi (BSFI) – untuk dijalankan sebagai perangkat lunak on premises. Namun, pada awal 2019 perusahaan ini menemukan alasan untuk memperbarui pendekatan ini. "Kami sedang mengerjakan RFP untuk sebuah perusahaan besar," jelas Binny Mathew, Head of Presales and Product Realization Tetherfi. "Ini adalah kesempatan besar bagi kami - kesempatan yang tidak bisa kami lewatkan. Namun, pelanggan potensial ini pindah ke cloud dan menginginkan solusi berbasis cloud. Dan aplikasi kami tidak pernah dibuat untuk berjalan di lingkungan cloud. Jadi kami mulai berdiskusi secara internal tentang bagaimana kami bisa membawa penawaran kami ke cloud? Bagaimana caranya agar kami bisa menyiapkan sesuatu dan menjalankannya untuk pasar dengan cepat?"

model cloud hybrid Mengaktifkan model penyampaian hybrid cloud untuk 40% dari penawarannya Perluasan pasar Setelah memperbarui portofolio perangkat lunaknya, Tetherfi berekspansi ke wilayah dan pasar baru

Bekerja dengan tim IBM Cloud adalah pengalaman yang sungguh berharga. Mereka bukan sekadar bertujuan menjual sesuatu kepada kami. Mereka ingin benar-benar memahami cara kerja aplikasi kami dan mencari cara untuk menerapkannya ke lingkungan cloud. Binny Mathew Head of Presales and Product Realization Mitra Bisnis IBM Tetherfi Pte Ltd.

Tim Tetherfi juga menyadari bahwa menambahkan model penyampaian berbasis cloud akan membuka peluang di luar kontrak awal ini. Seperti yang dikatakan Binny: "Kami sempat mengajukan beberapa pertanyaan dan menemukan bahwa banyak pelanggan perusahaan - yang merupakan target pasar kami - melakukan peralihan yang sama ke cloud. Tetapi mereka juga menghadapi tantangan yang berat dalam hal keamanan. Jadi kami membutuhkan model hybrid yang memungkinkan mereka agar tetap fleksibel, sehingga mereka dapat beroperasi secara on prem maupun di cloud." Sayangnya, Tetherfi tidak memiliki skill secara internal untuk mulai bergerak maju, sehingga bisnis ini mulai mencari penyedia layanan cloud potensial yang dapat membantu memperbarui portofolio penawarannya. Dan untungnya, mereka menemukan IBM.

Pikirkan kembali apa yang mungkin Setelah menjadi Mitra Bisnis IBM, Tetherfi mulai berkoordinasi dengan tim desain IBM untuk mengerjakan ulang portofolio penawarannya untuk memenuhi permintaan, bukan hanya RFP yang besar ini, tetapi juga penerapan berbasis cloud di masa mendatang. "Kami banyak bertukar pikiran, mencari tahu bagaimana solusi kami bisa bekerja di cloud," kenang Binny. "Dan bekerja dengan tim IBM Cloud adalah pengalaman yang sungguh berharga. Mereka bukan sekadar bertujuan menjual sesuatu kepada kami. Mereka ingin benar-benar memahami cara kerja aplikasi kami dan mencari cara untuk menerapkannya ke lingkungan cloud. Jadi bukan sekadar lift and shift.” Salah satu alat yang telah diadopsi secara luas dan berbasis cloud - terutama karena pandemi COVID-19 - adalah penawaran Tetherfi's Secure Work From Home (tautan berada di luar ibm.com). Dengan banyaknya bisnis yang membutuhkan solusi pekerjaan jarak jauh baru, Tetherfi sekarang dapat menawarkan solusi ini dengan waktu penyiapan yang lebih cepat. Dan sejauh ini, bisnis ini dapat memberikan sekitar 40% dari solusinya melalui model hybrid baru dan berencana untuk memigrasikan lebih banyak lagi aplikasi ke cloud dalam waktu dekat. "Kami bergerak selangkah demi selangkah, komponen demi komponen," tambah Binny. “Kami sedang membangun kontainer dan menerapkan semuanya di Red Hat OpenShift. Kami sedang menulis layanan mikro yang berbeda. Kami telah memperkenalkan Kafka untuk membantu memastikan bahwa segala sesuatunya terikat erat. Kami menghadirkan yang terbaik dari kedua dunia dengan layanan on premises dan cloud."

Merek IBM Cloud sendiri memberikan jaminan kualitas. Hal ini didasarkan pada keberhasilan yang telah dicapai IBM. Jadi pelanggan kami jauh lebih percaya pada keandalan dan keamanan aplikasi dan data yang dipindahkan ke cloud. Binny Mathew Head of Presales and Product Realization Mitra Bisnis IBM Tetherfi Pte Ltd.

Kemampuan baru berarti pasar baru Selain membantu mengamankan kontrak besar selama lima tahun, bekerja sama dengan IBM telah menciptakan beberapa peluang penjualan baru untuk Tetherfi. “Kerja sama ini membantu kami membuka berbagai peluang,” kata Binny. "Merek IBM Cloud sendiri memberikan jaminan kualitas. Hal ini didasarkan pada keberhasilan yang telah dicapai IBM. Jadi pelanggan kami jauh lebih percaya pada keandalan dan keamanan aplikasi dan data yang dipindahkan ke cloud." Dan meskipun Tetherfi telah berfokus pada pasar Asia Tenggara di masa lalu, dengan penawaran hybrid, bisnis ini memperluas jangkauannya ke wilayah baru yang sebelumnya belum tersentuh, berkembang lebih jauh ke Asia dan juga AS. Pada akhirnya, dengan model penyampaian barunya, Tetherfi dapat menawarkan tingkat layanan dan pilihan yang lebih tinggi kepada para pelanggannya. “Terserah apa yang mereka inginkan,” kata Binny. "Jika ada yang ingin mereka jalankan on premises, mereka bisa melakukannya. Tetapi jika ada yang ingin dijalankan di cloud, terserah mereka." Dia melanjutkan: “Dan Red Hat OpenShift memungkinkan kami menawarkan kinerja yang sama, pengalaman yang sama di mana pun mereka berada dalam perjalanan cloud mereka. Saya tahu pasti bahwa salah satu pesaing utama kami memiliki set fitur yang berbeda untuk solusi on premises dan cloud mereka. Jadi menawarkan pengalaman yang sama dan terpadu kepada pelanggan kami jelas merupakan faktor penentu untuk beberapa kesuksesan kami.”