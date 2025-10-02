TEPL bermitra dengan IBM® untuk membangun platform terpadu yang dapat diskalakan dan mempercepat integrasi pasca-merger
Tata Electronics Private Limited (TEPL), pemain global terkemuka di industri manufaktur elektronik, memperluas jejak mereka melalui akuisisi strategis di seluruh industri. Akuisisi ini mencakup layanan manufaktur elektronik (EMS), perakitan dan pengujian semikonduktor yang dialihdayakan (OSAT), perakitan, pengujian, dan pengemasan akhir (FATP), dan pengecoran semikonduktor, serta layanan desain. Karena entitas yang baru bergabung menjalankan platform dan proses yang beragam, TEPL menekankan perlunya memiliki pandangan yang jelas atas aplikasi, sistem middleware, serta jaringan mitra mereka. Pendekatan integrasi yang lancar sangat penting guna memastikan keberlangsungan bisnis, operasional lebih efisien, dan nilai penuh dari akuisisi dapat diwujudkan.
TEPL berupaya membangun backbone integrasi yang kuat dan dapat diskalakan, sebagai fondasi untuk mewujudkan visi perusahaan terkoneksi sekaligus mendukung target pertumbuhan jangka panjang.
Dalam mewujudkan visi perusahaan terhubung, TEPL menggunakan kerangka kerja integrasi NextGen B2B dari Tata Consultancy Services (TCS), bagian dari Tata Group, yang berbasis pada platform IBM® webMethods Hybrid Integration. Dengan kerangka ini, TEPL memperoleh kemampuan skala dan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengintegrasikan ekosistem yang kian berkembang secara menyeluruh.
Langkah awal melibatkan penerapan kerangka kerja knowledge capture berbasis templat dalam alur kerja, guna mencatat dan mengevaluasi antarmuka, hubungan dengan mitra, serta integrasi sistem di semua entitas hasil akuisisi. Proses ini membantu membangun fondasi terstruktur untuk integrasi yang mulus.
TCS menggunakan IBM WebMethods Hybrid Integration untuk menyiapkan platform integrasi aplikasi ke aplikasi (A2A) dan B2B yang kuat yang menghubungkan sistem kunci TEPL. Sistem yang diintegrasikan meliputi sistem pelaksanaan manufaktur (manufacturing execution system/MES), manajemen pesanan dan pemenuhan, manajemen gudang, pemeliharaan fasilitas, SAP, product lifecycle management (PLM), manajemen hubungan pemasok, sistem logistik eksternal, serta berbagai sistem terkait lainnya.
Berkat kemitraan strategis antara TCS dan IBM®, TEPL mampu memperlancar pengelolaan lisensi sekaligus mempercepat penerapan platform integrasi. Bersamaan dengan itu, diterapkan model tata kelola integrasi yang mengadopsi praktik terbaik, standar pedoman, dan pembagian peran yang jelas, demi mendukung skalabilitas, konsistensi, dan kinerja operasional yang unggul dalam jangka panjang.
Dengan kerangka kerja integrasi NextGen, TEPL sekarang beroperasi pada tulang punggung integrasi kelas enterprise yang aman yang menghubungkan sistem internal, mitra, pemasok, dan penyedia logistik. Dengan platform yang terintegrasi, TEPL dapat melihat data secara menyeluruh dan menjalankan kolaborasi tanpa hambatan antar-entitas hasil akuisisi, sehingga berfungsi sebagai perusahaan yang benar-benar terkoneksi.
Saat ini, platform tersebut memproses lebih dari 100 juta transaksi per tahun, dan volume terus bertambah pesat seiring TEPL menambah pabrik, proses, serta aplikasi baru, membuktikan kemampuan skalabilitas dan keandalannya dalam praktik operasional. Selain itu, platform tersebut memungkinkan TEPL mengintegrasikan teknologi dengan kebutuhan bisnis, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan operasional yang didorong oleh insight.
Kerangka kerja tata kelola integrasi dapat membantu TEPL melakukan akuisisi masa depan dengan cepat dan konsisten, mengurangi time to value dan mendukung strategi pertumbuhan jangka panjang mereka. Kemitraan strategis antara TCS dan IBM® telah menghasilkan peningkatan efisiensi operasional serta penyederhanaan proses secara menyeluruh.
Tata Electronics Private Limited (TEPL ) adalah perusahaan baru dari Tata Group, yang didirikan pada tahun 2020 dan berkantor pusat di Mumbai, India. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam bidang manufaktur presisi serta perakitan dan pengemasan semikonduktor, yang mendukung pelanggan elektronik global dan teknologi tinggi. Tata Electronics memainkan peran penting dalam memajukan ekosistem manufaktur elektronik India dan berkontribusi pada kemandirian negara dalam teknologi semikonduktor. Sebagai perusahaan yang berkembang pesat, mereka menggabungkan infrastruktur mutakhir dengan praktik-praktik yang dipimpin oleh keberlanjutan dan tenaga kerja yang sangat terampil.
Tata Consultancy Services (TCS) adalah organisasi layanan TI, konsultasi, dan solusi bisnis global yang berkantor pusat di Mumbai, India. Didirikan pada tahun 1968, TCS adalah bagian dari Tata Group dan melayani klien di lebih dari 150 negara. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan teknologi dan teknik, dengan keahlian mendalam dalam transformasi digital, teknologi cloud, AI, dan integrasi perusahaan. Dengan lebih dari 600.000 karyawan dan pendapatan TA 2024 melebihi USD 29 miliar, TCS adalah salah satu perusahaan layanan TI terbesar dan paling dihormati di dunia.
IBM webMethods Hybrid Integration menyediakan otomatisasi yang didukung AI untuk membantu Anda menghubungkan aplikasi, API, transaksi B2B, acara, dan file dengan lancar di seluruh lingkungan hybrid Anda.
