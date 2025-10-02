Dalam mewujudkan visi perusahaan terhubung, TEPL menggunakan kerangka kerja integrasi NextGen B2B dari Tata Consultancy Services (TCS), bagian dari Tata Group, yang berbasis pada platform IBM® webMethods Hybrid Integration. Dengan kerangka ini, TEPL memperoleh kemampuan skala dan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengintegrasikan ekosistem yang kian berkembang secara menyeluruh.

Langkah awal melibatkan penerapan kerangka kerja knowledge capture berbasis templat dalam alur kerja, guna mencatat dan mengevaluasi antarmuka, hubungan dengan mitra, serta integrasi sistem di semua entitas hasil akuisisi. Proses ini membantu membangun fondasi terstruktur untuk integrasi yang mulus.

TCS menggunakan IBM WebMethods Hybrid Integration untuk menyiapkan platform integrasi aplikasi ke aplikasi (A2A) dan B2B yang kuat yang menghubungkan sistem kunci TEPL. Sistem yang diintegrasikan meliputi sistem pelaksanaan manufaktur (manufacturing execution system/MES), manajemen pesanan dan pemenuhan, manajemen gudang, pemeliharaan fasilitas, SAP, product lifecycle management (PLM), manajemen hubungan pemasok, sistem logistik eksternal, serta berbagai sistem terkait lainnya.

Berkat kemitraan strategis antara TCS dan IBM®, TEPL mampu memperlancar pengelolaan lisensi sekaligus mempercepat penerapan platform integrasi. Bersamaan dengan itu, diterapkan model tata kelola integrasi yang mengadopsi praktik terbaik, standar pedoman, dan pembagian peran yang jelas, demi mendukung skalabilitas, konsistensi, dan kinerja operasional yang unggul dalam jangka panjang.