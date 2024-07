“Multicloud sangat penting,” kata Paniagua. “Pelanggan kami harus memilih tempat yang tepat untuk menjalankan proses mereka.” Setiap platform cloud publik di pasar, jelasnya, menawarkan kemampuan yang berbeda dan harga yang berbeda. Oleh karena itu, Telefónica Tech bermitra dengan penyedia platform cloud terkemuka di dunia untuk menghadirkan kemampuan cloud mereka kepada pelanggan.

Dan itu menyatukan semuanya menggunakan IBM Cloud Pak Software, yang memungkinkan pelanggan untuk mengembangkan dan menjalankan layanan di salah satu platform ini, dan menggabungkan semuanya menjadi satu solusi tunggal yang lancar, termasuk integrasi dengan sistem on premises yang lama.

“Beralih dari on premises atau cloud privat ke cloud publik terkadang sangat sulit,” jelas Paniagua. Khususnya untuk organisasi besar, baik perusahaan korporat maupun entitas publik, infrastruktur IT yang ada sangat kompleks. Meskipun sebuah organisasi mungkin ingin memanfaatkan cloud, mereka mungkin juga memiliki sistem on premises yang belum siap untuk dimigrasi. Tetapi proyek berbasis cloud pasti perlu diintegrasikan dengan sistem warisan tersebut. “Mereka harus beralih langkah demi langkah,” kata Paniagua. Itulah sebabnya IBM Cloud Pak Software menyediakan fondasi yang ideal untuk Cloud Garden.

Secara khusus, komponen pengembangan cloud-native dalam IBM Cloud Pak Software memungkinkan layanan baru untuk dikembangkan langsung di dalam Cloud Garden, sementara platform kontainer Red Hat OpenShift memungkinkan portabilitas antara lingkungan cloud lama, cloud privat, dan cloud publik. Menurut Paniagua, “Ini adalah cara termudah untuk mengubah aplikasi atau proses dari dunia lama ke dunia baru,” dan untuk menjaga korespondensi antara kedua lingkungan tersebut.

Portabilitas juga memungkinkan pelanggan untuk secara fleksibel mengembangkan aplikasi dan proses mereka dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, Paniagua menjelaskan bahwa pelanggan yang menggunakan layanan AI pada awalnya mungkin memiliki layanan yang berjalan di platform cloud tertentu, namun kemudian menemukan cara untuk meningkatkannya, atau memangkas biaya, di cloud lain. “Biasanya,” kata Paniagua, “hal ini sulit. Anda harus memulai dari nol di cloud baru. Ini adalah vendor lock-in.” Tapi OpenShift mengubah permainan. “Jadi sangat mudah untuk memindahkan aplikasi dari satu cloud ke cloud lainnya, dan Anda bisa menjaga pengalaman pengguna bagi pengembang tetap sama,” kata Paniagua.

Selain itu, platform OpenShift, yang didasarkan pada perangkat lunak Kubernetes sumber terbuka, memberikan keuntungan daripada mencoba mengelola kontainer menggunakan Kubernetes saja, menurut Paniagua. “Di pasar, mudah untuk menemukan pemain berbeda yang dapat memberikan layanan Kubernetes. Tapi Kubernetes hanya satu bagian. Kemungkinan besar, Anda perlu melapisi banyak fitur dan alat di sekitar Kubernetes untuk mulai produksi. Dengan Cloud Pak Software dan OpenShift, lebih banyak kemampuan dibangun untuk membuatnya mudah.”

Ke depannya, Telefónica Tech tertarik dengan kemampuan manajemen multicloud IBM Cloud Pak untuk menyatukan dan mengotomatiskan manajemen kontainer di berbagai cloud.