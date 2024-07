Siap untuk pertumbuhan bisnis yang eksplosif Dari otomatisasi di lini produksi pabrik hingga pengalaman ritel tanpa batas di perangkat seluler, transformasi digital memberdayakan inovasi lebih cepat dari sebelumnya—dan bagi pelanggan Techwave Hungary, solusi SAP terkelola adalah pendorong utama. Untuk mencapai kapasitas, kemampuan, dan skalabilitas untuk beban kerja SAP generasi berikutnya, Techwave Hungary menambah platform layanan terkelola berbasis prosesor IBM POWER8 yang ada dengan server IBM Power Systems E950 dan penyimpanan IBM FlashSystem 7200. Platform baru ini divirtualisasikan dengan IBM PowerVM, dikelola menggunakan IBM PowerVC, dan menjalankan SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications. Cloud pribadi virtual Techwave Hungary yang telah disempurnakan memposisikannya untuk memindahkan pelanggan baru dan yang sudah ada ke solusi SAP generasi berikutnya, mengembangkan bisnisnya, dan mendukung transformasi digital yang cepat. Gabor Lesti, CIO di Techwave Hungary, mengatakan, "Selain memenuhi persyaratan tingkat layanan kami seputar kinerja dan ketersediaan, efisiensi biaya dari server IBM Power Systems dan penyimpanan IBM FlashSystem berarti kami dapat menawarkan solusi SAP terbaru dengan harga yang kompetitif. Kami yakin penawaran ini akan menjadi cara yang berharga untuk membedakan diri kami dalam bidang managed services, menjaring pelanggan baru, dan memperluas pangsa pasar kami."

Mengidentifikasi permintaan pasar Setelah peluncuran solusi SAP BW/4HANA dan SAP S/4HANA generasi berikutnya, permintaan pelanggan untuk analitik real-time dan kemampuan big data meningkat tajam. Di Eropa, Techwave Hungary memberikan solusi SAP yang dikelola sepenuhnya, dan menyadari bahwa selera baru untuk data akan menuntut kapasitas tambahan yang signifikan. Gabor Lesti menegaskan, "Kami melihat bahwa kemampuan analisis in-memory dari SAP S/4HANA dan SAP BW/4HANA akan memungkinkan pelanggan kami untuk mengubah program transformasi digital mereka ke tingkat yang lebih tinggi." Untuk mengelola pertumbuhan yang dramatis ini, Techwave Hungary ingin mempertahankan dan meningkatkan tingkat layanannya yang sudah ketat untuk pelanggan yang sudah ada, sambil menciptakan ruang untuk melayani beban kerja SAP S/4HANA dan SAP BW/4HANA yang baru saat pelanggannya mengeksplorasi kemungkinan digital yang baru. Sebagai langkah selanjutnya, perusahaan ingin memperluas platform cloud pribadi virtual yang sudah ada. Selain mendukung contoh penggunaan analitik in-memory baru yang menuntut, Techwave Hungary menargetkan solusi infrastruktur yang disertifikasi untuk solusi SAP terbaru, dan dapat diintegrasikan dengan lancar dengan lingkungan server yang ada.

Dampak Bisnis 1.000 jam kerja per tahun dihemat pada manajemen sistem, membebaskan waktu untuk layanan pelanggan bernilai tambah. Menjaga biaya operasional tetap ramping, memungkinkan Techwave Hongaria menawarkan solusi SAP generasi berikutnya dengan harga yang kompetitif. Memberikan ketersediaan tinggi, membantu memenuhi perjanjian tingkat layanan yang ketat untuk beban kerja SAP yang sangat penting. Menawarkan skalabilitas yang mulus dan hemat biaya, memfasilitasi pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Membangun cloud pribadi virtual Berdasarkan pengalaman positif selama bertahun-tahun menggunakan teknologi IBM POWER8, Techwave Hungary memutuskan untuk mengadopsi sistem IBM POWER9 yang telah terbukti. "Pelanggan kami mempercayai kami untuk memberikan operasi sepanjang waktu untuk beban kerja SAP dan non-SAP yang sangat penting, sehingga ketersediaan yang tinggi adalah suatu keharusan," kenang Lesti. "Kami juga bertujuan untuk memberikan harga yang kompetitif, sehingga efisiensi biaya operasional sangatlah penting." Karena kompatibilitas yang tinggi antara dua lingkungan IBM Power Systems, Techwave Hungary menyadari bahwa menciptakan layanan pelanggan yang menjangkau kedua platform akan jauh lebih mudah daripada solusi berbasis x86 yang sebanding. Selain itu, solusi IBM menawarkan cara yang sangat hemat biaya untuk mendukung beban kerja SAP dan non-SAP pada platform server yang sama. Lesti melanjutkan, "Dengan menggunakan IBM PowerVM untuk membuat partisi logis [LPARS] di server IBM Power Systems E950 kami, kami dapat menerapkan beberapa lingkungan SAP ke setiap mesin fisik—memungkinkan kami menggunakan sumber daya server secara lebih efisien daripada platform x86 yang setara. Dengan IBM PowerVC, kami bisa menyeimbangkan beban kerja cloud pribadi virtual kami dan membuat konfigurasi ketersediaan tinggi dengan upaya manual minimal, yang memberikan kami ketenangan pikiran bahwa solusi pelanggan kami akan tetap online jika terjadi pemadaman di salah satu bagian lingkungan kami."

Merencanakan inovasi masa depan Seiring dengan persiapannya untuk pertumbuhan bisnis, Techwave Hungaria telah memiliki rencana untuk meningkatkan platform IBM. Sebagai contoh, perusahaan memprediksi bahwa kompresi data dalam solusi IBM FlashSystem dapat memungkinkan pelanggan untuk mengurangi kebutuhan penyimpanan fisik mereka hingga 50 persen, sehingga membantu mengurangi biaya operasional untuk solusi SAP terkelola. “Kombinasi server IBM Power Systems dan penyimpanan IBM FlashSystem menawarkan kinerja tingkat tinggi untuk beban kerja SAP dan non-SAP yang menuntut,” komentar Lesti. “Bukan hanya solusi IBM Storage yang menawarkan skalabilitas yang cepat dan hemat biaya—platform IBM Power Systems kami juga menawarkannya. Dengan IBM Power Systems capacity on Demand, kami dapat mengaktifkan sumber daya CPU dan memori yang tidak aktif sesuai kebutuhan—menunda perlunya untuk membeli memori baru atau server fisik baru. Dengan teknologi IBM, kami dapat menskalakan dengan sangat cepat dalam menanggapi kebutuhan pelanggan, sekaligus memastikan bahwa kami tidak pernah membayar untuk sumber daya komputasi yang tidak kami perlukan.”

Dengan SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications di server IBM Power Systems, kami dapat menjalankan lingkungan SAP baru untuk pelanggan kami dengan lebih cepat dari sebelumnya. Dengan satu sentuhan tombol, saptune menemukan parameter dan pengaturan yang ideal bagi kami—menghemat sekitar satu jam kerja manual per server per orang, yang diperkirakan 1.000 jam kerja per tahun untuk dialihkan ke layanan yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Yang terbaik dari semuanya, SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications hanya berjalan dan berjalan—kami tidak pernah harus mereset karena masalah patching atau masalah yang berhubungan dengan memori. Gabor Lesti CIO Techwave Hungary