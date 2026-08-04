Sebagai pengguna awal yang mengadopsi IBM Bob melalui e-commerce, TechMind merintis pendekatan baru untuk pengembangan produk menggunakan agen AI.
Kemajuan dalam AI generatif memungkinkan bahkan pemilik tunggal dan tim kecil untuk melakukan pengembangan lanjutan dan otomatisasi bisnis. Pada saat yang sama, karena berbagai alat AI berkembang pesat, banyak perusahaan dan pengembang berjuang dengan pertanyaan tentang AI mana yang akan digunakan dan cara terbaik untuk mengintegrasikannya ke dalam pekerjaan mereka.
Dalam organisasi yang dijalankan oleh tim kecil, umum bagi setiap orang untuk mengambil peran ganda. Akibatnya, pertanyaan utama yang makin penting bukan hanya bagaimana meningkatkan efisiensi, tetapi apakah pendekatan yang berbasis AI dapat mengubah cara pekerjaan itu sendiri dilakukan.
TechMind Co., Ltd. juga telah mengeksplorasi cara AI dapat digunakan bukan sekadar sebagai “alat yang menjawab pertanyaan,” tetapi sebagai “mitra dalam proses pengembangan” seiring upaya mereka mengejar inisiatif terkait IoT dan mengoperasikan seminar.
Keamanan dan tata kelola juga merupakan pertimbangan penting ketika menggunakan AI untuk Bisnis. Kenyamanan saja tidak cukup; kemungkinan teknologi dapat digunakan dengan aman dan andal dalam jangka panjang juga memiliki dampak besar pada keputusan untuk mengadopsinya.
Bagi TechMind, dapat mulai menggunakan IBM Bob dengan cepat, tepat pada saat dibutuhkan, merupakan persyaratan penting lainnya. Alih-alih melalui perwakilan penjualan seperti dalam proses pembelian tradisional, kemampuan untuk segera memulai sangat penting bagi perusahaan yang mengutamakan kecepatan.
Shintaroh Shibuya, Direktur Perwakilan TechMind, telah mengikuti IBM Bob™ sejak tahap akses awal. Dengan pembelian e-commerce (EC) sudah biasa terjadi untuk produk dari perusahaan lain, ia berharap IBM Bob pada akhirnya akan tersedia melalui e-commerce juga.
Segera setelah IBM Bob tersedia untuk dibeli melalui e-commerce, TechMind memesannya pada hari pertama rilis. Perusahaan sangat menghargai pengalaman layanan mandiri, yang memungkinkan mereka mengadopsi solusi tepat pada saat dibutuhkan tanpa melalui perwakilan penjualan.
"E-commerce membuat produk segera dapat diakses oleh orang-orang yang menginginkannya. Itu sebabnya saya memesan Bob pada hari pertama, " kata Shibuya. Merefleksikan proses pembelian, ia menambahkan, "Saya dapat melakukan pembelian dengan lancar menggunakan kartu kredit standar. Saya juga senang tidak harus mendaftarkan kartu kredit untuk uji coba."
TechMind juga telah memperdalam keterlibatannya dengan IBM melalui acara yang diselenggarakan IBM seperti "TechXchange," di mana pengguna berbagi contoh penggunaan teknologi IBM dan insight teknis terbaru. Hal ini telah memberikan kesempatan untuk berbicara di acara terkait IBM Bob. Paparan insight dan contoh penggunaan pengguna lain yang beralih dari pengembangan yang berpusat pada manusia ke desain yang berpusat pada IBM Bob (agen AI) telah makin memperluas cara TechMind menggunakan IBM Bob.
Kepercayaan pada tata kelola dan keamanan IBM juga mendukung penggunaan teknologi secara berkelanjutan oleh TechMind, terutama dalam hal apakah AI dapat digunakan dengan aman untuk bisnis. "Karena ini IBM, kami menggunakannya dengan keyakinan bahwa keamanan dijaga," kata Shibuya.
Melalui penggunaan IBM Bob, TechMind mulai membangun cara kerja baru di mana AI diintegrasikan ke dalam operasi tidak hanya sebagai alat pendukung, tetapi sebagai "mitra pengembangan." Riset sensor dan persiapan prototipe yang sekali memakan waktu seminggu telah dikurangi menjadi hanya 30 menit, sementara waktu kerja keseluruhan telah dipotong menjadi seperdua puluh. Waktu yang dibebaskan ini membantu mendorong eksperimen dengan ide-ide baru.
Saat ini, TechMind meningkatkan kualitas kode dan akurasi output dengan meminta beberapa agen AI meninjau satu sama lain selama proses pengembangan. Dengan menjaga AI tetap berjalan terus menerus, bahkan tim kecil pun dapat mempercepat pengembangan dan membuat verifikasi lebih efisien.
TechMind juga telah mulai mendesain ulang pembagian peran untuk proses peninjauan dan evaluasi yang sebelumnya ditangani secara manual, dengan AI dibangun ke dalam alur kerja sejak awal. Alih-alih hanya mengejar efisiensi yang lebih tinggi, perusahaan sedang mengeksplorasi Jelajahi gaya pengembangan yang memungkinkan bahkan tim kecil untuk terus menciptakan nilai dengan mendefinisikan secara jelas "apa yang harus dipikirkan manusia" dan "apa yang harus diserahkan kepada AI."
TechMind juga terus menyempurnakan cara merancang instruksi untuk AI dan menyiapkan dokumen definisi melalui acara dan kegiatan komunitas. Gaya pengembangannya mulai bergeser dari sekadar "menggunakan" AI menuju premis "berkolaborasi dengan AI. "
"Saya rasa IBM Bob terbatas pada aplikasi perusahaan. IBM Bob juga sangat efektif bagi pemilik mandiri dan tim pengembangan kecil yang tangkas dan sangat terampil. IBM Bob juga cocok untuk proyek IoT edge yang melibatkan dependensi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Saya berharap keakuratannya akan meningkat lebih jauh ke depan," kata Shibuya, yang sudah ingin memperluas penggunaannya dalam proyek IoT edge. Ketika TechMind melanjutkan untuk bereksperimen dengan pengembangan produk dan desain bisnis yang mengutamakan AI, TechMind menunjukkan cara-cara baru bagi organisasi kecil untuk manfaatkan AI.
TechMind Co., Ltd. mendukung pelanggan sebagai mitra tepercaya di dalam misinya untuk "memberi energi pada perusahaan dengan menambahkan kekuatan teknologi." Dari mendukung peluncuran solusi baru dan memperluas saluran penjualan hingga konsultasi tentang transformasi dan pertumbuhan bisnis, TechMind bekerja bersama pelanggannya hingga hasil tercapai. Perusahaan ini juga secara aktif terlibat dalam verifikasi teknologi, penulisan artikel dan seminar menggunakan LLM terbaru, Raspberry Pi, dan perangkat edge.
IBM Bob dapat diakses melalui e-commerce dan digunakan pada hari yang sama oleh semua orang mulai dari pemilik tunggal hingga tim kecil yang sangat terampil. Mulailah dengan uji coba gratis dan rasakan pengalaman baru untuk mengembangkan bekerja sama dengan AI.
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