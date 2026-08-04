Kemajuan dalam AI generatif memungkinkan bahkan pemilik tunggal dan tim kecil untuk melakukan pengembangan lanjutan dan otomatisasi bisnis. Pada saat yang sama, karena berbagai alat AI berkembang pesat, banyak perusahaan dan pengembang berjuang dengan pertanyaan tentang AI mana yang akan digunakan dan cara terbaik untuk mengintegrasikannya ke dalam pekerjaan mereka.

Dalam organisasi yang dijalankan oleh tim kecil, umum bagi setiap orang untuk mengambil peran ganda. Akibatnya, pertanyaan utama yang makin penting bukan hanya bagaimana meningkatkan efisiensi, tetapi apakah pendekatan yang berbasis AI dapat mengubah cara pekerjaan itu sendiri dilakukan.

TechMind Co., Ltd. juga telah mengeksplorasi cara AI dapat digunakan bukan sekadar sebagai “alat yang menjawab pertanyaan,” tetapi sebagai “mitra dalam proses pengembangan” seiring upaya mereka mengejar inisiatif terkait IoT dan mengoperasikan seminar.

Keamanan dan tata kelola juga merupakan pertimbangan penting ketika menggunakan AI untuk Bisnis. Kenyamanan saja tidak cukup; kemungkinan teknologi dapat digunakan dengan aman dan andal dalam jangka panjang juga memiliki dampak besar pada keputusan untuk mengadopsinya.

Bagi TechMind, dapat mulai menggunakan IBM Bob dengan cepat, tepat pada saat dibutuhkan, merupakan persyaratan penting lainnya. Alih-alih melalui perwakilan penjualan seperti dalam proses pembelian tradisional, kemampuan untuk segera memulai sangat penting bagi perusahaan yang mengutamakan kecepatan.