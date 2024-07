TBC mencari cara untuk menghubungkan semua sistem yang berbeda secara bersamaan, sekaligus menggabungkan beberapa tingkat otomatisasi ke dalam banyak proses bisnisnya. Organisasi ini menemukan apa yang dibutuhkan dengan IBM Cloud Pak® for Integration dan IBM Cloud Pak for Business Automation, yang keduanya menggunakan Red Hat® OpenShift®. Ini adalah penerapan pertama IBM Cloud Pak for Business Automation pada RedHat OpenShift di kerajaan.