Tata Consultancy Services Ltd

Perusahaan-perusahaan saat ini perlu dan berharap untuk memperoleh kemampuan baru, menerapkannya ke pasar, dan menskalakannya sesuai kebutuhan, dengan lebih cepat dan mudah daripada sebelumnya, jelas Akhil Hada, global technology lead of application platform and API management di Tata Consultancy Services. Menurut Hada, cloud adalah arah ke depan, tetapi banyak organisasi masih perlu menyimpan beberapa sistem dan data on premises.