Target Group adalah penyedia outsourcing untuk proses bisnis (BPO) terkemuka yang melayani klien di berbagai sektor jasa keuangan, pemerintah, asuransi, dan sektor lainnya. Seiring dengan pertumbuhan basis klien perusahaan dan beban kerja yang semakin meningkat, infrastruktur IT lama mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sistem berjuang untuk memenuhi permintaan kinerja yang semakin tinggi, meningkatkan risiko waktu henti, pemrosesan yang lebih lambat, dan potensi kerentanan keamanan.

Bagi perusahaan yang reputasinya bergantung pada memberikan layanan yang aman dan selalu aktif, masalah ini menimbulkan ancaman serius. Target Group membutuhkan infrastruktur modern yang dapat diskalakan yang dapat menangani permintaan yang meningkat, memastikan ketersediaan tinggi, dan memenuhi persyaratan keamanan yang ketat, semuanya tanpa mengganggu operasi yang sedang berlangsung.