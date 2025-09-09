Target Group meningkatkan kinerja, keandalan, dan keamanan dengan platform IBM Power
Target Group adalah penyedia outsourcing untuk proses bisnis (BPO) terkemuka yang melayani klien di berbagai sektor jasa keuangan, pemerintah, asuransi, dan sektor lainnya. Seiring dengan pertumbuhan basis klien perusahaan dan beban kerja yang semakin meningkat, infrastruktur IT lama mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sistem berjuang untuk memenuhi permintaan kinerja yang semakin tinggi, meningkatkan risiko waktu henti, pemrosesan yang lebih lambat, dan potensi kerentanan keamanan.
Bagi perusahaan yang reputasinya bergantung pada memberikan layanan yang aman dan selalu aktif, masalah ini menimbulkan ancaman serius. Target Group membutuhkan infrastruktur modern yang dapat diskalakan yang dapat menangani permintaan yang meningkat, memastikan ketersediaan tinggi, dan memenuhi persyaratan keamanan yang ketat, semuanya tanpa mengganggu operasi yang sedang berlangsung.
dalam kinerja sistem dibandingkan infrastruktur sebelumnya
dalam waktu pemrosesan batch, mempercepat pengiriman layanan
memastikan ketersediaan yang hampir berkelanjutan untuk klien
tanpa pelanggaran yang berhasil dalam 12 bulan terakhir
Untuk memodernisasi infrastruktur mereka, Target Group bermitra dengan Recarta IT, IBM® Business Partner, untuk menerapkan platform IBM Power10 dalam konfigurasi cloud pribadi. Solusinya, IBM® Power Private Cloud dengan Kapasitas Utilitas Bersama, memberdayakan penskalaan dinamis berdasarkan tuntutan beban kerja real-time. Ini juga termasuk penyimpanan IBM® FlashSystem 7300 berkluster dan IBM® SAN Volume Controller untuk membantu memastikan ketersediaan tinggi dan manajemen data yang lancar.
Migrasi direncanakan dengan cermat untuk meminimalkan gangguan, dan hasilnya langsung: lingkungan baru menghasilkan hampir 3 kali kinerja sistem sebelumnya dan memotong waktu pemrosesan batch hingga 40%. Dengan redundansi bawaan, boot yang aman, dan enkripsi, solusi ini memberikan ketahanan dan keamanan yang dibutuhkan Target Group untuk mendukung beban kerja sangat penting mereka dengan percaya diri.
Dengan infrastruktur yang telah ditingkatkan, Target Group kini beroperasi dengan kinerja, waktu aktif, dan keamanan yang jauh lebih baik. Ketersediaan “enam sembilan” platform IBM Power—99,9999% waktu aktif1—membantu memastikan pengiriman layanan tanpa gangguan, yang penting bagi klien yang bergantung pada operasi yang berkelanjutan.
Hasilnya, Target Group memiliki:
“Bekerja dengan Target dalam proyek penting bisnis ini telah menunjukkan kekuatan kemitraan kami dengan Target. Kami senang telah mengirimkan proyek ini tepat waktu, sesuai anggaran dan dengan gangguan minimal pada bisnis.” — Phil Hyams, Direktur Global Sales, Recarta IT
Menyusul keberhasilan penerapan platform IBM Power10, Target Group telah meluncurkan 3 inisiatif bukti konsep (POC) baru dengan IBM. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun momentum transformasi awal, Jelajahi peluang baru untuk mengoptimalkan kinerja, skalabilitas, dan pemberian layanan. Kolaborasi ini mencerminkan kepercayaan Target Group pada IBM sebagai mitra inovasi jangka panjang.
TGroup , sebuah perusahaan Tech Mahindra, adalah BPO yang berbasis di Inggris dan spesialis transformasi digital yang melayani lebih dari 30 perusahaan jasa keuangan besar dan organisasi sektor publik. Target Group mengelola aset bernilai 17 miliar GBP dan melayani 19 juta akun pelanggan. Dengan pengalaman lebih dari 45 tahun, perusahaan memberikan solusi yang diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) yang menyederhanakan operasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan.
Recarta IT adalah IBM Business Partner pemenang penghargaan yang berspesialisasi dalam desain, penerapan, dan pengelolaan lingkungan server dan penyimpanan perusahaan. Dengan basis klien global yang mencakup lebih dari 300 organisasi di seluruh layanan keuangan, manufaktur, sektor publik dan retail, Recarta IT memberikan solusi infrastruktur bisnis penting dengan fokus pada ketahanan, kepatuhan, dan kinerja. Perusahaan ini dikenal karena keahliannya yang mendalam dalam hybrid cloud dan beban kerja AI, mendukung klien yang beroperasi di berbagai lingkungan peraturan dan geografis.
