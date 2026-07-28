Mempercepat transformasi berbasis AI dengan percaya diri

Taiwan Business Bank bermitra dengan IBM untuk memodernisasi fondasi perbankan digitalnya dan menciptakan kerangka kerja yang dapat diskalakan untuk inovasi masa depan. Membangun hubungan jangka panjang, bank ini memanfaatkan teknologi dan keahlian IBM untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat ketahanan, dan mendukung adopsi AI yang bertanggung jawab.

Transformasi tersebut mencakup modernisasi infrastruktur perbankan inti yang memungkinkan sinkronisasi real-time data penting di seluruh platform dan secara signifikan meningkatkan akses ke informasi pelanggan. TBB juga menerapkan kemampuan cadangan berbasis cloud IBM untuk memperkuat pemulihan bencana dan memenuhi persyaratan peraturan untuk ketahanan operasional.

Ketika adopsi AI dipercepat, bank ini membuat kerangka kerja tata kelola AI di seluruh perusahaan untuk membantu meningkatkan skala AI secara bertanggung jawab di seluruh organisasi. Dengan IBM® watsonx.ai, watsonx.data, dan watsonx.governance, bank ini memperkuat siklus hidup AI—mulai dari menyiapkan data tepercaya dan mengembangkan model AI, hingga tata kelola, kepatuhan, dan pengawasan. Peningkatan akses ke data pelanggan tepercaya ini menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat, layanan yang lebih responsif, dan contoh penggunaan AI pada masa depan yang diatur oleh kerangka kerja AI di seluruh perusahaan bank. Sepanjang implementasi, IBM Expert Labs bekerja sama dengan tim TBB untuk memvalidasi contoh penggunaan, menerapkan kontrol tata kelola, dan mendukung keberhasilan adopsi platform.

Untuk mendukung inovasi jangka panjang, bank ini juga mengadopsi kerangka kerja ESSO dan ACP dari IBM, menyediakan akses yang dapat diprediksi ke perangkat lunak, keahlian teknis, dan teknologi baru sekaligus menyederhanakan pengadaan dan perencanaan operasional.