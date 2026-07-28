Mempercepat transformasi berbasis AI dengan percaya diri

Taiwan Business Bank memodernisasi operasi, memperkuat ketahanan, dan membangun tata kelola AI tepercaya.
Selama lebih dari satu abad, Taiwan Business Bank (TBB) telah membantu menguatkan ekonomi Taiwan dengan melayani usaha kecil dan menengah. Tetapi ketika ekspektasi pelanggan berkembang dan adopsi perbankan digital dipercepat, bank ini menghadapi tantangan yang berkembang: bagaimana lembaga keuangan dapat berinovasi lebih cepat seraya mempertahankan stabilitas, keamanan, dan kepatuhan yang diperlukan dalam industri yang sangat diatur?
Tekanan meningkat selama pandemi, karena pelanggan aktif tumbuh secara signifikan, volume transaksi meningkat lebih dari 50%, dan aktivitas pembayaran mobile melonjak. Pada saat yang sama, badan pembuat regulasi memberlakukan persyaratan baru seputar ketahanan operasional, kesiapan cloud, dan tata kelola AI. Untuk mengimbanginya, TBB perlu memodernisasi sistem perbankan penting, meningkatkan akses ke insight pelanggan, memperkuat kemampuan pemulihan bencana sekaligus membangun fondasi tepercaya untuk adopsi AI yang bertanggung jawab. Tanpa transformasi, bank ini berisiko memperlambat inovasi, meningkatkan kompleksitas operasional, dan membatasi kemampuannya untuk memberikan pengalaman digital yang mulus kepada pelanggan.
Taiwan Business Bank bermitra dengan IBM untuk memodernisasi fondasi perbankan digitalnya dan menciptakan kerangka kerja yang dapat diskalakan untuk inovasi masa depan. Membangun hubungan jangka panjang, bank ini memanfaatkan teknologi dan keahlian IBM untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat ketahanan, dan mendukung adopsi AI yang bertanggung jawab.
Transformasi tersebut mencakup modernisasi infrastruktur perbankan inti yang memungkinkan sinkronisasi real-time data penting di seluruh platform dan secara signifikan meningkatkan akses ke informasi pelanggan. TBB juga menerapkan kemampuan cadangan berbasis cloud IBM untuk memperkuat pemulihan bencana dan memenuhi persyaratan peraturan untuk ketahanan operasional.
Ketika adopsi AI dipercepat, bank ini membuat kerangka kerja tata kelola AI di seluruh perusahaan untuk membantu meningkatkan skala AI secara bertanggung jawab di seluruh organisasi. Dengan IBM® watsonx.ai, watsonx.data, dan watsonx.governance, bank ini memperkuat siklus hidup AI—mulai dari menyiapkan data tepercaya dan mengembangkan model AI, hingga tata kelola, kepatuhan, dan pengawasan. Peningkatan akses ke data pelanggan tepercaya ini menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat, layanan yang lebih responsif, dan contoh penggunaan AI pada masa depan yang diatur oleh kerangka kerja AI di seluruh perusahaan bank. Sepanjang implementasi, IBM Expert Labs bekerja sama dengan tim TBB untuk memvalidasi contoh penggunaan, menerapkan kontrol tata kelola, dan mendukung keberhasilan adopsi platform.
Untuk mendukung inovasi jangka panjang, bank ini juga mengadopsi kerangka kerja ESSO dan ACP dari IBM, menyediakan akses yang dapat diprediksi ke perangkat lunak, keahlian teknis, dan teknologi baru sekaligus menyederhanakan pengadaan dan perencanaan operasional.
Dengan IBM, Taiwan Business Bank telah mengubah kemampuannya untuk berinovasi seraya mempertahankan stabilitas dan kepatuhan yang diharapkan dari lembaga keuangan terkemuka. Akses ke data kontribusi pelanggan yang sebelumnya membutuhkan waktu sehari penuh sekarang dapat diselesaikan dalam hitungan detik, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan layanan pelanggan yang lebih responsif.
Bank ini memperkuat ketahanan operasional di seluruh saluran digitalnya, mencapai nol gangguan yang diharapkan di seluruh sistem perbankan inti, perbankan internet, perbankan mobile, dan layanan ATM sepanjang tahun 2025. Kesiapan regulasi juga ditingkatkan melalui kemampuan pencadangan berbasis cloud yang meningkatkan pemulihan bencana dan keberlangsungan bisnis.
Peningkatan proses yang didukung AI telah memberikan efisiensi yang terukur di seluruh organisasi. Waktu pemrosesan peninjauan pinjaman untuk layanan Enjoy e-Loan berkurang 40%, pembukaan akun digital sekarang dapat diselesaikan hanya dalam enam menit, dan pembuatan konten pemasaran telah dikompresi dari dua hingga empat jam menjadi kurang dari satu menit.
Saat ini, TBB telah membuat fondasi digital dan AI yang dapat diskalakan yang membantu organisasi berinovasi lebih cepat, memperkuat tata kelola, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan sekaligus mempertahankan kepercayaan, ketahanan, dan keyakinan dari lembaga pembuat peraturan. Saat bank ini melanjutkan perjalanan transformasi, IBM tetap menjadi mitra teknologi strategis, mendukung pertumbuhan masa depan melalui infrastruktur yang tangguh, tata kelola AI, dan inovasi berkelanjutan.
Taiwan Business Bank (TBB) adalah lembaga keuangan terkemuka yang berkantor pusat di Taiwan, didirikan pada tahun 1915. Bank ini telah melayani usaha kecil dan menengah selama lebih dari satu abad, memperluas layanannya kepada konsumen dan bisnis di seluruh Taiwan. TBB menyediakan berbagai layanan perbankan, pinjaman, pembayaran, dan keuangan, membantu pelanggan mencapai pertumbuhan melalui solusi keuangan tepercaya dan inovasi digital.
© Hak Cipta IBM Corporation. Juli 2026.
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