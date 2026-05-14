Mengambil keputusan produksi yang lebih cepat dan sadar akan risiko.

AI agen dan orkestrasi menyatukan data dan penjadwalan untuk operasi manufaktur yang lebih cerdas

Sistem yang terfragmentasi memperlambat keputusan produksi

Ketika skala manufaktur dan sistem digital berkembang, perusahaan semakin bergantung pada platform seperti alat Manufacturing Execution Systems (MES), Enterprise Resource Planning (ERP), dan Advanced Planning and Scheduling (APS) untuk mengelola operasi. Tapi apa yang terjadi ketika sistem ini tidak bekerja bersama?

Di Suzhou Universal, kompleksitas yang berkembang menciptakan tantangan operasional yang signifikan. Data tersebar di seluruh sistem, analisis kualitas sangat bergantung pada upaya manual dan penyesuaian penjadwalan lambat dan rawan kesalahan. Kueri lintas sistem sederhana dapat memakan waktu hingga 30 menit, sementara masalah produksi sulit diidentifikasi secara real time.

Tanpa lapisan data terpadu dan otomatisasi yang terbatas, pengambilan keputusan tertinggal dari kebutuhan produksi. Tanpa perubahan, organisasi berisiko mengalami inefisiensi, kesenjangan kualitas, dan ketidakmampuan untuk merespons dengan cepat tuntutan produksi yang dinamis.
90% kueri lintas sistem yang lebih cepat 98% analisis data lebih cepat 70% berkurangnya kesalahan penjadwalan
Mengorkestrasi AI untuk menyatukan alur kerja

Untuk mengatasi tantangan ini, Suzhou Universal bermitra dengan X-POWER untuk menerapkan Platform AI Agen yang dibangun di atas IBM® watsonx Orchestrate Tujuannya bukan hanya untuk menerapkan agen AI, tetapi untuk mengatur data, alur kerja, dan sistem—memungkinkan pengambilan keputusan yang cerdas dan terkoordinasi di seluruh operasi produksi.

Platform ini mengintegrasikan sistem perusahaan inti—termasuk MES, ERP, APS, dan sistem mutu—ke dalam fondasi data terpadu. Menggunakan interaksi bahasa alami, pengguna dapat mengakses insight, menganalisis kualitas produksi, dan mengelola penjadwalan dengan lancar, tanpa beralih antar sistem.

Inti dari solusinya adalah orkestrasi. Dengan mengoordinasikan data di seluruh sistem dan memungkinkan agen untuk bekerja dengan konteks bersama, platform memastikan hasil yang lebih akurat, konsisten, dan dapat diskalakan. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk bergerak melampaui otomatisasi terisolasi menuju kecerdasan yang terhubung di seluruh perusahaan.

Dua skenario utama diterapkan untuk mendorong nilai langsung:

  • Agen Analisis Kualitas Cerdas dan Analisis Otomatis:
    Platform ini menggabungkan data kualitas dan produksi untuk memungkinkan pemantauan waktu nyata, analisis cacat otomatis, dan identifikasi tren.     Pengguna dapat langsung menanyakan kualitas produksi, mengidentifikasi jenis cacat teratas, dan mengungkap akar masalah—beralih dari pelaporan manual ke insight proaktif.
  • Agen Penjadwalan Produksi:
    Tim penjadwalan dapat menggunakan bahasa alami untuk menanyakan, menyesuaikan, dan mengoptimalkan rencana produksi. Alur kerja validasi bawaan memastikan bahwa semua perubahan pertama kali diuji dalam lingkungan "draf" yang aman, dengan perbandingan berdampingan dan pemeriksaan risiko sebelum dieksekusi—mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan dalam keputusan penjadwalan.

Dengan mengorkestrasi data, agen, dan alur kerja, Suzhou Universal mengubah proses yang terfragmentasi menjadi sistem produksi yang cerdas dan terpadu.
Insight yang lebih cepat dan operasi produksi yang lebih aman

Dengan Platform AI Agen, Suzhou Universal secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan kecepatan pengambilan keputusan. Kueri lintas sistem yang dulunya memakan waktu hingga 30 menit kini diselesaikan dalam hitungan detik, sementara analisis otomatis mengurangi waktu pemrosesan dari 30 menit menjadi kurang dari satu menit.

Agen Analisis Kualitas Cerdas memungkinkan identifikasi masalah produksi yang lebih cepat, meningkatkan akurasi akar masalah hingga 60% dan memungkinkan tim untuk merespons secara proaktif. Pada saat yang sama, agen Penjadwalan Produksi meningkatkan agilitas—meningkatkan efisiensi penjadwalan hingga lebih dari 30% sekaligus mengurangi kesalahan manual hingga 70% melalui alur kerja validasi bawaan.

Dengan memecah silo data dan mengaktifkan insight yang diatur secara real-time, Suzhou Universal sekarang dapat beroperasi dengan kecepatan, akurasi, dan kepercayaan yang lebih tinggi. Platform ini menyediakan fondasi yang dapat diskalakan untuk inovasi masa depan, mendukung kemajuan berkelanjutan dalam manufaktur cerdas yang digerakkan oleh data.
Tentang Suzhou Universal

Suzhou Universal adalah perusahaan manufaktur yang berbasis di China yang mengkhususkan diri dalam rantai industri dan produksi komponen presisi. Berkantor pusat di Suzhou, perusahaan ini melayani klien global di seluruh sektor otomotif dan industri, memberikan solusi manufaktur berkualitas tinggi dan dapat diskalakan yang didukung oleh sistem produksi dan kualitas canggih.
Tentang X-POWER (Suzhou) Information Technology Co., Ltd.

X-POWER (Suzhou) Teknologi Informasi Co., Ltd., didirikan pada tahun 2018 dan berbasis di Suzhou, China, mengembangkan perangkat lunak manufaktur cerdas dan solusi digital terintegrasi. Didukung oleh Suzhou Global Technology, perusahaan ini melayani produsen kecil dan menengah, membantu mereka meningkatkan efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas.

Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan. 