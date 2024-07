Pada tahun 2019, pengiriman tersebut merupakan sebagian kecil dari 1,5 juta ton udang yang diekspor dari Ekuador, produsen udang terbesar kedua di dunia. Udang dijual berdasarkan jumlah per pon; udang Ekuador rata-rata 20 - 30 per pon hingga 50 - 60 per pon. "Udangnya banyak sekali," kata Nath.

Nath adalah direktur Sustainable Shrimp Partnership (SSP), sebuah inisiatif keberlanjutan yang dipimpin oleh produsen udang Ekuador. Tujuan SSP: udang premium berkualitas tinggi yang memenuhi standar sosial dan lingkungan tertinggi.

Populasi global yang terus berkembang, diperkirakan oleh PBB akan mencapai 9 miliar pada tahun 2050, berarti meningkatnya kebutuhan protein, termasuk makanan laut - dan udang.

Sekitar 3 juta ton udang hasil budi daya diproduksi di seluruh dunia setiap tahunnya. Udang dibudidayakan dengan menggunakan akuakultur, yang membudidayakan populasi air tawar dan air asin dalam kondisi yang terkendali. Menurut Nath, akuakultur menggunakan lebih sedikit lahan dan air tawar dibandingkan produksi daging, dengan konversi dan rasio pakan yang lebih baik, dan tingkat retensi protein yang lebih tinggi. Itu berarti lebih banyak makanan dan lebih banyak protein dengan sumber daya yang lebih sedikit - dengan dampak lingkungan yang lebih kecil.